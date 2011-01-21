-OBAMA'NIN EKONOMİ DANIŞMANI GÖREVİNİ BIRAKTI WASHINGTON (A.A) - 21.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'a bağlı Ekonomik Toparlanma Danışma Kurulu Başkanı Paul Volcker'ın görevini bıraktığını bildirdi. Obama'nın bugün yapacağı açıklamayla, General Electric'in üst yöneticisi (CEO) Jeffrey Immelt'in, Beyaz Saray'ın oluşturduğu ve özel sektörde istihdamın artırılmasının yollarını bulmayı hedefleyen konseye başkanlık edeceğini duyurması bekleniyor. Yeni konseyin, başkanlığını Volcker'ın yürüttüğü Ekonomik Toparlanma Danışma Kurulu'nun yerini alması planlanıyor. Immelt'in başkanlık edeceği yeni konseyin adının ise İstihdam ve Rekabet Gücü Konseyi olacağı belirtiliyor. Volcker ise bu yeni komitede yer almayacak. Eski Fed Başkanı da olan Volcker, Ekonomik Toparlanma Danışma Kurulu'na iki yıl başkanlık etmişti.