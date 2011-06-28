-OBAMA'NIN AFGANİSTAN PLANINA ONAY WASHINGTON (A.A) - 28.06.2011 - Afganistan'daki ABD askerlerinin komutanlığı görevi için önerilen Deniz Piyade Korgeneral John Allen'in, ABD Başkanı Barack Obama'nın Afganistan'dan asker çekilmesine ilişkin planına onay verdiği bildirildi. Associated Press haber ajansı, Allen'in, ABD Başkanı Barack Obama'nın Afganistan'dan çekilecek askeri birliğin büyüklüğü ve çekilme hızına ilişkin geçen hafta yaptığı planlamayı onayladığını duyurdu. Haberde, Allen'in, 30 bin Amerikan askerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin planlama konusunda ''Asker seviyesindeki azalma, Afgan liderleri üzerinde, ABD askerleri ayrılırken kontrolü devralmak için kendi güvenlik güçlerinin sayısını acilen artırmak zorunda oldukları konusunda baskı yaratacaktır'' yorumuna yer verildi. Allen'in Afganistan'daki ABD askerlerinin komutanlığına aday gösterilmesine ilişkin bugün yapılacak görüşme öncesinde kendisine verilen soru kağıdına verdiği yanıtları ele geçirdiğini bildiren ajans, Amerikalı komutanın bu yorumunun da oradan alındığını kaydetti. Orgeneral David Petraeus da dahil olmak üzere diğer Amerikalı askeri yetkililer ise daha önce yaptıkları açıklamalarda, Obama'nın Afganistan'daki asker seviyesinin azaltılmasına ilişkin yaptığı planlamayı, kendi arzu ettiklerinden daha riskli, sert ve atılgan bulduklarını belirtmişlerdi.