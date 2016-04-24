Obama'nın ziyareti öncesi Almanya'da protesto

Almanya'nın Hannover kentinde bir araya gelen binlerce gösterici, müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasını protesto etti.

Göstericiler anlaşmanın çalışanların ücretlerinin düşmesine, çalışanların hakları ve çevrenin korunması tedbirlerinin zayıflamasına neden olacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Barack Obama, anlaşmanın milyonlarca kişiye yeni istihdam olanağı yaratacağını ve gümrük vergilerini düşürerek ticareti güçlendireceğini söylüyor.

Obama, İngiltere ziyareti ardından Almanya'ya geçerek Pazar günü Hannover'daki bir ticaret fuarının açılışını yapacak.



30 bin kişilik gösteri



Alman polisi, gösteriye yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Gösteride "TTIP'yi durdur" dövizleri taşındı.

Göstericiler, TTIP ile ilgili müzakerelerin gizli bir şekilde yürütülmesine de tepki gösterdi.

TTIP, ABD ile AB arasındaki gümrük vergilerini azaltmayı ve bazı ticari düzenleme bariyerlerini kaldırmayı hedefliyor.

ABD ve AB arasındaki ticarette vergiler oldukça düşük olsa da farklı sektörlerdeki yöntem ve sistem farklılıkları, teftiş ve kontrol prosedürleri ile korumacı politikalar yatırımcılar, ithalatçılar ve ihracatçıların eleştirilerine neden oluyor.

Örneğin hem ABD hem de AB otomotiv endüstrisini çok sıkı ancak birbirinden çok farklı güvenlik kurallarıyla işletiyor. Bu fark nedeniyle, örneğin Avrupa'daki otomobil üreticileri, ürünlerini ithal etmek için hem kendi kurallarına hem de Amerika'nın kurallarına uymak zorundalar.

Şirketler açısından maliyetler düşecek

Bunların aşılması konusunda bir uzlaşma sağlanması, şirketlerin ve yatırımcıların hem ABD hem de AB'de iş yapma maliyetlerini oranda şekilde düşürecek.

AB, ABD hükümetinden, yerel yönetimlerinden ve federal devlet birimlerinden, ABD'li şirketlerle çalışma önceliğini değiştirmesini talep ediyor.

Buna karşılık Washington, birlik üyesi ülkeler arasında tartışmalı bir konu olan, genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünleri satan biyoteknoloji şirketlerine Avrupa pazarlarının açılmasını istiyor.

"Demokrasi, işçi ve çevre hakları için zararlı"

Almanya'daki sendikalar ve sol siyasi partilerse anlaşmanın çalışma hayatı açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtiyor.

Ayrıca tüketicilerin hakları ve çevrenin korunmasıyla ilgili olumsuzluklar yaratacağını aktarıyorlar.

Hannover'daki göstericilerden Florian Rohrich, "Amerika kıtası ve Avrupa arasındaki TTIP; demokrasimiz, doğamız ve işçilerin hakları açısından çok zararlı" dedi.

Rohrich, anlaşmanın siyasetçiler değil şirketler tarafından yazıldığını belirtti.

ABD ve AB arasında bir serbest ticaret anlaşması uzun yıllardır gündemdeydi.

Bu yönde bir anlaşmanın temellerini hazırlamak üzere 2011 yılında bir de çalışma grubu kurulmuştu.

Üç yıldır devam eden müzakerelerin yeni turu Pazartesi günü New York'ta başlayacak.