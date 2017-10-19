Obama'nın yazdığı aşk mektupları ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın üniveriste yıllarındaki kız arkadaşı Alexandra McNear'a yazdığı aşk mektupları ortaya çıktı.

The Telegraph'ın haberine göre Obama'nın 1980'li yıllarda yazdığı 30 sayfalık mektuplar 2014'ten beri Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nin arşivlerinde duruyor.

Obama'nın, içeriği yeni açıklanan mektupları California'dan Kolombiya'ya taşınmadan önce yazdığı belirtiliyor.

Araştırmacılar Obama'nın mektuplarını ‘lirik ve şiirsel' olarak tanımlıyor.

Obama'nın McNear'a 1983'te yazdığı mektuplardan birinde şu ifadeler yer alıyor:

"Seni sık sık düşünüyorum, duygularım konusunda kafa karışıklığı yaşamama rağmen. Görünen o ki sahip olamayacağımız şeyi hep isteyeceğiz, bizi bağlayan bu; bizi ayrı düşüren bu."

Emory Üniversitesi'nden profesör Andra Gillispie, mektupların ilişkilerinin sonunda yazılmasından dolayı çok romantik olmadığına da dikkat çekiyor