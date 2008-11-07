Obama'nın yapılacaklar listesi çok uzun

Tarih yine yanıltmadı, kriz Demokratlar'a yaradı

Obama ekonomi danışmanlarını topluyor

Ekonominin canlandırılmasından, mortgage kredisiyle ev alıp borçlarını ödeyemeyenlere yardım edilmesine, finans sektöründe kuralların sıkılaştırılmasından, otomotiv sektörünün hayata döndürülmesine, sağlık, enerji ve teknoloji gibi çeşitli sektörlere ivme kazandıracak reformlardan, korumacılığın arttığı ticarete yeni bir yön vermeye kadar birçok alanda yapılması gereken yenilikler Obama'yı bekliyor.ABD tarihinde çok az başkan böylesine zorlu koşulların yaşandığı bir ekonomiyi devraldı. Obama'nın seçiminin dünya genelinde heyecan uyandırmasına karşın borsalarda düşüşün devam etmesi küresel finans krizinin psikolojik etkilerden çok fazla etkilenmeyecek kadar güçlü olduğu anlamına geliyor. Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 daralması, ev fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi, eyalet bütçelerinin artan açıkları, otomotiv sektöründe yaşanan ağır kan kaybı, işsizlikteki artış işsizlik korkusu yaşayan tüketicilerin harcamalarını kısmaları, ticarette korumacılık eğilimlerinin artması, federal hükümetin bankacılık ve konut sektörlerini kurtarmak için 1 trilyon doları aşan destek sözü vermesi ve büyüyen bütçe açığı gibi sorunlar ekonominin canlandırılması için hem hızlı hem de dikkatli adımlar atılmasını gerektiriyor.Ekonomiyi canlandırma paketi Obama'nın ajandasında ilk sırada yer alıyor. Kongre'deki Demokrat Partililer 150-200 milyar dolar tutarında bir paketi tartışmaya açmışlardı. Bu paket daha önceki 168 milyar dolarlık canlandırma paketinin devamı olacak. Obama ayrıca geliri 250 bin doların altında olan ailelerin vergilerinin düşürülmesini ve daha yüksek gelire sahip olanların vergilerinin artırılmasını planlıyor. ABD'nin müstakbel başkanı finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen sistemin yeniden organize edilmesi gerektiğini de dile getirmişti. Bu konuda altı prensipten bahsetmiş ancak ayrıntıya girmemişti. Önceliklerinden birinin düzenleyici sistemin tek bir çatı altında toplanması olduğunu belirten Obama, hangi kuruluşların birleştirileceğini ya da elimine edileceğini açıklamadı.Detroit'teki otomotiv devleri son 15 yılın en kötü satış performansının yanı sıra nakit ve kredi sıkıntısı da yaşıyor. Obama üç büyük otomobil üreticisi General Motors, Ford ve Chrysler'ın yöneticileri ile en kısa sürede bir araya gelme sözü verdi. Sağlık, teknoloji, enerji gibi birçok sektörde de ivme artırıcı önlemlere ihtiyaç duyuluyor.