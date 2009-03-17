Obama'nın Türkiye ziyaretine büyük eleştiri

Washington Times gazetesinde ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyareti sert dille eleştirildi.



Gazetenin köşe yazarlarından Frank Gaffney, “Şeriat’ı kucaklamak mı?” başlıklı yazısında “Sayın Obama, ‘İslam’a saygı kampanyası’ çerçevesinde nisan başında Türkiye’ye seyahat edecek. Orada ülkeyi İslamlaşma yoluna sokan bir İslamcı hükümete hürmet edecek” iddiasında bulundu.



'Neo-con' olarak bilinen Amerikalı yeni muhafazakarlara yakınlııyla tanınan Washington Times gazetesinde ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyareti sert dille eleştirildi. Gazetenin köşe yazanlarından Frank Gaffney Jr., 'Şeriat’ı kucaklamak mı?' başlıklı yazısında Başkan Obama’nın Müslüman dünyasıyla yeni bir ilişkiyi geliştirme arzusunu defalarca ifade ettiğini belirterek, Obama’nın, bu arzusunu yerine getirirken “Müslüman Kardeşleri’nin gündemini kucaklayacağı” gibi göründüğünü öne sürdü. Gaffney şöyle devam etti:



'Medeniyetler ittifakı denen bir şey'



“’İslam’a saygı’ kampanyası çerçevesinde Sayın Obama, nisan başında Türkiye’ye seyahat edecek. Orada da sadece, her kurumu sistematik bir biçimde Kemal Atatürk’ün laik geleneğinden uzaklaştıran ve ülkeyi İslamlaşma yoluna sokan İslamcı bir hükümete hürmet etmekle kalmayacak aynı zamanda ‘Medeniyetler İttifakı’ denen bir şeye katılacak.”



Gaffney, “Medeniyetler İttifakı”nın, İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) görüşlerini yansıttığını iddia ederken Suudi Arabistan ve dostlarının desteği sayesinde de Müslüman Kardeşlerinin, İKÖ’de lokomotif gücü haline geldiğini, iki örgütün gündeminin önemli ölçüde örtüştüğünü öne sürdü.