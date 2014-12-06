T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın sözlerini yanlış çeviren tercüman şimdi ne yapıyor?

Thamsanqa Jantjie: Ne kadar zorlandığımı tahmin edebilirsiniz, çünkü tercümanlık benim geleceğim ve işimdi

06 Aralık 2014 10:37

Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın cenazesinde ABD Başkanı Barack Obama'nın söylediklerini işaret diline tamamen yanlış çevirmesiyle gündeme gelen Thamsanqa Jantjie bugünlerde kariyerinin yönünü değiştirdi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın cenazesinde ABD Başkanı Barack Obama’nın konuşması esnasında tüm söylenenleri yanlış el hareketleriyle işaret diline çeviren ve şaşkınlık yaratan Thamsanqa Jantjie bir radyo programına açıklamalarda bulundu.

Telegraph’ta yer alan habere göre, işitme engellilerin tepki göstermesiyle ortaya çıkan olayın ardından Jantjie’nin birçok yerde işaret dili tercümanlığı yapması yasaklanmıştı. Bugünlerde oyunculuğa merak saldığını belirten sahte tercüman, yaşananlar nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirtti. Jantjie, “Ne kadar zorlandığımı tahmin edebilirsiniz, çünkü tercümanlık benim geleceğim ve işimdi. Başka bir iş yapmak zorundayım… Çok zor, ancak insan yapmak zorunda olduklarını yapmalı” dedi.

Konuşmasının devamında “dünyadan özür dilemek amacıyla” kendisi hakkında bir tanıtım videosu çektiğini açıklayan tercüman, “Reklamlarda yer alıyorum ve oyunculuk yapıyorum. Çocuklarım için çok çalışmam gerek. Hiçbir şekilde çeviri yapmıyorum” sözleriyle kariyerini anlattı.

ETİKETLER

barack obamaThamsanqa Jantjieçevirmentercümangüney afrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24