Obama'nın sözlerini yanlış çeviren tercüman şimdi ne yapıyor?

Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın cenazesinde ABD Başkanı Barack Obama'nın söylediklerini işaret diline tamamen yanlış çevirmesiyle gündeme gelen Thamsanqa Jantjie bugünlerde kariyerinin yönünü değiştirdi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın cenazesinde ABD Başkanı Barack Obama’nın konuşması esnasında tüm söylenenleri yanlış el hareketleriyle işaret diline çeviren ve şaşkınlık yaratan Thamsanqa Jantjie bir radyo programına açıklamalarda bulundu.

Telegraph’ta yer alan habere göre, işitme engellilerin tepki göstermesiyle ortaya çıkan olayın ardından Jantjie’nin birçok yerde işaret dili tercümanlığı yapması yasaklanmıştı. Bugünlerde oyunculuğa merak saldığını belirten sahte tercüman, yaşananlar nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirtti. Jantjie, “Ne kadar zorlandığımı tahmin edebilirsiniz, çünkü tercümanlık benim geleceğim ve işimdi. Başka bir iş yapmak zorundayım… Çok zor, ancak insan yapmak zorunda olduklarını yapmalı” dedi.

Konuşmasının devamında “dünyadan özür dilemek amacıyla” kendisi hakkında bir tanıtım videosu çektiğini açıklayan tercüman, “Reklamlarda yer alıyorum ve oyunculuk yapıyorum. Çocuklarım için çok çalışmam gerek. Hiçbir şekilde çeviri yapmıyorum” sözleriyle kariyerini anlattı.