Obama'nın sağlık reformu anayasaya uygun bulundu

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin en büyük reformlarından biri olan sağlık reformunu anayasaya uygun buldu. Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla reformun anayasaya uygunluğuna karar verdi.

Yüksek mahkemenin 9 üyesinden 5'i Obama'nın sağlık reformunun anayasaya aykırı olmadığı yönünde oy kullandı. Mahkemenin dört üyesi ise, sağlık reformunun anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş belirtti. Böylece Obama'nın sağlık reformu 4'e karşı 5 oyla onay aldı.

ABD'de 26 eyalette yargı önüne taşınan sağlık reformunun Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmasıyla birlikte 2014 yılına kadar 32 milyon Amerikan vatandaşı sosyal sigorta kapsamına alınacak.

Sağlık reformu, ABD'de önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında büyük bir mücadeleye dönüşmüştü.

Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin sağlık reformuna onay vermesiyle Obama derin bir nefes aldı. Yüksek mahkemenin kararı, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Başkan Obama'nın elini güçlendirmiş oldu.

Sağlık reformu yasası yetersiz olan 25 milyon kişi ve hiç sigortası olmayan 50 milyon kişinin sigortalanmasını öngörüyor.