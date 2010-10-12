-OBAMA'NIN RESMİNE AYAKKABI FIRLATILDI TEL AVİV (A.A) - 12.10.2010 - İsrail'de, bir grup aşırı sağcı, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde inşaatların durdurulmasına yönelik İsrail hükümetine yaptığı baskı nedeniyle, Amerikan Başkanı Barack Obama'yı, genellikle Arap ülkelerinde uygulanan yöntemle, resmine ayakkabı fırlatarak protesto etti. Akşam saatlerinde, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin karşısındaki kaldırımda toplanan ve sayılarının çok olmadığı gözlenen grup, İsrail bayrakları ve Obama aleyhtarı pankartlar taşıdı, Obama'ya "cehenneme git" diye bağırdı. Grup üyeleri, kaldırım üzerine yerleştirilen ve Obama'nın, İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşürken çekildiği belirtilen, "Ayaklarını çalışma masasının üzerinde uzatmış haldeki fotoğrafı" üzerine ayakkabılarını ve yumurtalar fırlattılar. Organizatörlerden biri, "Obama bize ayakkabılarını gösteriyor, biz de ona ayakkabılarımızı göstereceğiz" dedi. Gösteriye, İsrail'in bilinen aşırı sağ isimlerinden Baruh Marzel de katıldı. Gösteriyi organize eden gruplardan, "Siyonist Eylem" adlı örgütün Sözcüsü Uri Bar'am, "Amacımız, Amerikan kamuoyuna ve doğrudan Obama'ya seslenmek.... Bizim dostumuz olduklarını söylüyorlar ama Obama'nın bizi, Batı Şeria'da etnik bir temizlikle, yanı başımızda ırkçı bir devleti (Filistin) kabul ettirmeye zorlaması, İsrail kamuoyu için kabul edilebilir bir şey değildir" diye konuştu. Polis, göstericilerin belirlenen kaldırımdan dışarı taşmalarına izin vermedi.