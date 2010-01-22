T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Obama'nın planı, petrolü 76 doların altına çekti

ABD Başkanı Barack Obama'nın bankalarla ilgili planı petrol fiyatını 76 doların altına itti.

22 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın bankalarla ilgili planı petrol fiyatını 76 doların altına itti.

Obama'nın savaşı İMKB'yi vurdu

ABD ham petrolünün varil fiyatı 65 sent düşerek 75.43 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 52 sent azalarak 74.06 dolar oldu.

Petrol fiyatı bu ay başında 84 dolara kadar çıkarak, 15 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ham petrol stoklarının seviyesinin gerilemesi ve ABD Doları'nın değerinin düşmesi petrol fiyatını desteklemişti.

Piyasa uzmanlarına göre, petrolün varil fiyatının 75 dolar olması muhtemelen destek seviyesi olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24