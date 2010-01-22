Obama'nın planı, petrolü 76 doların altına çekti

T24 -

ABD ham petrolünün varil fiyatı 65 sent düşerek 75.43 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 52 sent azalarak 74.06 dolar oldu.Petrol fiyatı bu ay başında 84 dolara kadar çıkarak, 15 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ham petrol stoklarının seviyesinin gerilemesi ve ABD Doları'nın değerinin düşmesi petrol fiyatını desteklemişti.Piyasa uzmanlarına göre, petrolün varil fiyatının 75 dolar olması muhtemelen destek seviyesi olacak.