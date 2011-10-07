-Obama'nın Pakistan endişesi WASHINGTON (A.A) - 06.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Pakistan silahlı kuvvetleri ve istihbaratı ile aşırı dinci gruplar arasındaki "bazı bağlantılardan" endişe duyduğunu bildirdi. Başkan Obama Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan ordusu ve istihbaratının, koalisyon güçleri çekildikten sonra Afganistan'ın kontrolünü ele almayı düşünen bazı karanlık kişilerle temasları bulunmasının endişe verici olduğunu belirtirken, ABD'nin Pakistan'a yardımlarını kesmeyi düşünmediğini, çünkü bu ülkenin halkına yardım etmek istediğini kaydetti. Barack Obama, Pakistan'ın ABD için El Kaide ile mücadelesinde önemli bir ortak olduğunun altını çizdi. Ekonomik sorunlara da değin Obama, Avrupalı yöneticilerin, borç krizinin çözümü için çabuk davranmaları gerektiğini belirterek, kasımda yapılacak G20 zirvesinde sunmak üzere somut bir eylem planı hazırlamalarını istedi. Avrupa'daki krizin ABD üzerinde "çok reel" bir etkisi olabileceğini söyleyen Obama, bunun Kongre'nin 447 milyar dolarlık istihhdam planını onaylamasından daha acil olduğu değerlendirmesinde bulundu. Başkan Obama ayrıca Çin'i, parası Yuan'ın değerini düşürmek için para piyasalarına müdahale ederek, dünya ticaret piyasalarını tahrif etmekle suçladı.