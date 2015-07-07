Obama’nın özel temsilcisi Ankara’da

ABD Başkanı Barack Obama'nın terör örgütü IŞİD'e karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi emekli general John Allen, örgütle mücadelede iş birliğiyle ilgili Ankara'da temaslarda bulunuyor.

ABD Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre Allen, IŞİD'in ilerlemesini durdurmak ve örgütü yenilgiye uğratmak için iş birliğine ilişkin Ankara'da siyasi ve askeri yetkililerle görüşüyor.

ABD Başkanı Obama, dün Pentagon'da ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda, "Suriye'deki ılımlı muhaliflerin eğitilip donatılmasına yönelik daha fazla şey yapılması gerektiğini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de bugün Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ABD'nin IŞİD'le mücadele stratejisi konulu oturumda konuşacak.