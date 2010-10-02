-OBAMA'NIN ÖZEL KALEMİ GÖREVİNDEN AYRILDI WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın özel kalemi Rahm Emanuel, Chicago belediye başkanlığına adaylığını koymak için Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldı. Başkan Obama, ekibinin en önemli isimlerinden olan Emanuel için Beyaz Saray'da düzenlenen veda töreninde, ''Rahm'ın önderliği olmasaydı, bugün bulunduğumuz yerde olamayacağımızı söylemek adil olur'' dedi. Obama'nın sağlık reformu ve ekonomik paketinin kongreden geçmesinde kilit rol oynayan Emanuel'ün yerine geçici olarak Beyaz Saray danışmanlarından Pete Rouse getirildi.