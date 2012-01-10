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Dünya

Obama'nın Özel Kalem Müdürü değişti WASHINGTON (A.A)

10 Ocak 2012 00:58

-Obama'nın Özel Kalem Müdürü değişti WASHINGTON (A.A) - 09.01.2012 - ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni Özel Kalem Müdürü Jack Lew oldu. Obama, Beyaz Saray'da görev değişikliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.  Özel Kalem Müdürü Bill Daley'nin görevinden ayrıldığını duyuran Obama, açıklamasında Daley'nin 1 yıl süren görevinden övgüyle söz etti. Obama, Daley'nin yerine de Beyaz Saray Bütçe Direktörü Jack Lew'in geçeceğini açıkladı. Obama, Daley'nin istifa kararından ilk bahsettiğinde kabul etmediğini ve emin olması için birkaç gün daha beklemesini kendisinden rica ettiğini söyledi. Daley'nin ise ailesiyle ve özellikle de torunlarıyla daha fazla vakit geçirmek istediğini ve bunun doğru bir karar olduğunu kendisine aktardığını belirten Obama, Daley'nin tüm bir yıl boyunca olağanüstü bir çalışma sergilediğini ve birçok önemli kararın içinde yer aldığını kaydetti. Başkan Obama, Daley'nin yerini alacak Lew'in de bütçe direktörlüğü gibi çok önemli bir görevi yürüttüğüne işaret ederek, kendisine bu yeni görevinde de güveninin tam olduğunu sözlerine ekledi. Obama'nın basın açıklaması sırasında yanında Daley ve Lew de yer aldı. Görev değişimi bu ayın sonunda yapılacak. Böylece Lew, Obama'nın göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'daki üçüncü Özel Kalem Müdürü olacak. Lew, Beyaz Saray Bütçe Direktörlüğü görevinden önce de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Amerikan medyasında Daley'nin görevinden ayrılmasına yönelik haberlerde, Daley'nin Beyaz Saray'da ''çalkantılı'' bir görev süresi geçirdiği ve Beyaz Saray ekibiyle bazı sorunlar yaşadığı yorumları yer aldı.

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