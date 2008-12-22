Obama’nın orta sınıfı kurtarma hedefi

ABD’nde 20 Ocak’ta başkanlık görevini George Bush’tan devralacak olan Barack Obama, ekonomik krizden etkilenen orta sınıf ailelere yardım için bir çalışma grubu kurdu.



Yönetiminin orta sınıfın sorunlarına yoğunlaşacağını belirten obama, gayrımenkul ve kredi kriziyle boğuşan orta sınıf ailelerin koşullarının iyileştirilmesi için, üst düzey yetkilileri bir araya getirmek istiyor.



Joe Biden’ın başkanlık edeceği çalışma grubunda, yeni yönetimin sağlık, eğitim ve çalışma bakanları da yer alacak.



Orta sınıfa destek için kurulan çalışma grubunun, bulguları ve önerileri konusunda her yıl yayınlanacak rapora internetten de ulaşmak mümkün olacak.

