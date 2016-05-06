Obama'nın musluk suyu içmesi, "Çaydaki radyasyon tehlikeli değil" diyen Cahit Aral'ı hatırlattı

ABD Başkanı Barack Obama, Michigan eyaletinde içe suyu şebekesinde aşırı derecede kurşun tespit edilen Flint kentinde, suyun filtreden geçirilip içilmesinde bir sakınca olmadığını kendi üstünde göstermeye çalıştı. Obama'nın bu hareketi, Cahit Aral'ın, Çernobil faciası sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içmesini getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Obama, federal yetkililerle düzenlediği brifing toplantısında suyun filtreden geçirilip içilmesinde bir sakınca olmadığını kendi üstünde göstermeye çalıştı. Obama, yetkililerin suyu kurşundan arındıran filtreler kullandığını belirtip halktan endişe etmemesini istedi.

"Normalde böyle gösteriler yapmam"

Bunun üzerine bir gazeteci, Obama’nın önünde duran bardağın içindeki suyun Flint’ten olup olmadığını sordu. Obama da halka güvence vermek adına “Normalde böyle gösteriler yapmam ama buyurun” deyip bir bardak filtreden geçirilmiş su içti. Beyaz Saray, Obama’nın Flint şebekesinden su içip içmeyeceğinin bilinmediğini belirtmişti.

Ebola'dan kurtulan hemşireyi kucaklamıştı

Obama her ne kadar genelde bu tür göstermelik hareketler yapmadığını söylese de 2014’teki Ebola salgını tartışmalarında da benzer bir davranışta bulunmuştu. Obama, Ebola’nın vurduğu Afrika’d Ebola'ya yakalanan ama iyileşen hemşire Nina Pham'ı kameralar önünde sarılıp ‘salgın tehlikesi yok’ mesajı vermeye çalışmıştı.

Gerçekten su içmesi gerekince su bulamadı

Diğer taraftan Obama, bir lisenin spor salonundaki ikna konuşmasında öksürmeye başlayınca, bu sefer mecburiyetten ‘kurşunlu sudan’ içmek zorunda kaldı.

Kürsüsüne su bırakılmamış olduğunu fark eden Obama, boğazını temizleyip konuşmasına devam edebilmek için bir bardak su istedi. Ancak bir anlığına herkes Obama’nın yine ‘gösteri’ amaçlı su istediğini zannetti. Ardından Obama birkaç kere daha “Su alabilir miyim? Hâlâ su bekliyorum” diye tekrarladı. Obama, suyunu içtikten sonra da “Gerçekten su içmem lazımdı. Gösteri değildi” dedi.

Eski Bakan Aral, Çernobil sonrası çay içmişti

Türkiye'de ANAP’ın kurucularından olan Cahit Aral, Çernobil faciası sonrası çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını kanıtlamak için kameralar önünde çay içmişti. Aral Kasım 2011'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

Toksa Valisi de Aral'ı akıllara getirmişti

Tokyo Valisi Şintaro İşihara da 2011'de Japonya'da musluk suyunda radyasyon olmadığını göstermek için bir bardak suyu bir dikişte içmişti. İşihara'nın bu hareketi de Aral'ı hatırlatmıştı.