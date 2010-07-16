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Dünya

Obama'nın mali reformunu senato onayladı

Senatı tarafından kabul edilen, ülke tarihinin en büyük mali reformları gelecekteki krizleri engellemeyi amaçlıyor.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ülke tarihinin en büyük mali reformlarından birine onay verdi.


Reformların dünya ekonomisini çöküşün eşiğine getiren 2008 yılındaki mali krizin tekrarını engellemesi amaçlanıyor.


Alınacak önlemler büyük bankalar üzerinde hükümetin etkisini artırıp, başarısızlığı tüm ekonomiyi ciddi şekilde sarsacak firmaların hükümet tarafından bölünebilmesini de öngörüyor.


Reformlar ayrıca bankaların alacakları riskleri de azaltmayı amaçlıyor. c


Obama'nın siyasi zaferi


Aylar süren siyasi mücadele ve pazarlıkların ardından Senato'nun onayı Amerikan Başkanı Barack Obama için büyük bir siyasi zafer olarak değerlendiriliyor.


Başkan Obama oylamayı memnuniyetle karşıladığını ve bu sayede Amerikalıların bir daha asla piyasaların hatalarının bedelini ödemek zorunda kalmayacaklarını söyledi.


Obama ayrıca, yeni düzenlemelerin, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tüketici koruma önlemlerini de içerdiğini belirtti.


Amerikan başkanı, yeni yasaların şirketler arasındaki "karanlık anlaşmalara" da son vereceğini söyledi.


Obama konuşmasında, 2008 krizinden önce de Wall Street'in reforma ihtiyacı olduğunu söylediğini de ifade etti.


Oylama'da 60 senatör 'evet' oyu kullanırken, 39 senatör ise reform paketine 'hayır' dedi.


Mali reform tasarısı bu ay başında ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

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