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Dünya

Obama'nın limuzin isteğine red

Gizli Servis, Başkan'ın hibrit limuzin isteğine "hayır" dedi.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Eğer ABD Başkanı olduğu için Barack Obama'nın her istediğini alabileceğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Başkan'ın güvenliğinden sorumlu Gizli Servis, Obama'nın makam otosu olarak kullanılan limuzinin hibrit olması talebine "hayır" dedi.


Obama'nın korumaları, güvenlik gerekçesiyle reddedilen talebin ciddi bir açık yaratacağını belirtti. Başkan'a gönderilen cevapta, "Acil bir durum söz konusu olduğunda hızla uzaklaşmak gerektiğinden hibrit bir motorun özel zırh kaplı Cadillac limuzine gereken hız ve gücü veremeyeceği" bildirildi.

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