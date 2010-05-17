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Yaşam

Obama'nın halasına ABD'ye iltica hakkı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenyalı halası Zeytuni Onyango'ya, ABD'ye iltica hakkı tanındı.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenyalı halası Zeytuni Onyango'ya, ABD'ye iltica hakkı tanındı.


Obama'nın vefat etmiş olan babasının üvey kızkardeşi Onyango'nun avukatları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre göçmen mahkemesi, iltica isteğini kabul etti.


2000 yılında ABD'ye gelmiş olan Onyango, daha önce iltica başvurusunda bulunmuş, ancak bu isteği reddedilmiş, ABD'den sınır dışı edilmesi yönünde 2004 yılında karar alınmıştı. Onyango, ülkeden ayrılmayı reddetmiş ve Boston'da bir sığınma evinde yaşamayı sürdürmüştü. Yeni kararla, Onyango'nun ABD'de kalması kabul edildi.

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