Obama'nın halası 'kaçak' çıktı

ABD'de başkanlık seçimlerine birkaç gün kala, Demokrat aday Barack Obama'nın 5 yıl önce Kenya'dan ülkeye iltica eden halası Zeituni Onyango'nun, sığınma başvurusunun 4 yıl önce reddedildiği ortaya çıktı.



Obama'nın anılarında da bahsini geçirdiği 56 yaşındaki Onyango'nun halen Boston'un güneyinde yaşadığı belirtiliyor.



Geçtiğimiz hafta İngiliz basını tarafından ortaya çıkarılan Onyango'nun Obama'yla yakın zamanda görüşüp görüşmediği bilinmiyor. Hukukçular, Onyango'nun yasal durumunun şimdilik ceza gerektirmediğini vurgularken, ABD'de benzer statüde yaşayan 10 milyonu aşkın göçmenin olduğunu belirtiyor.



Yeğeninin seçim kampanyasına 260 dolar bağış yaptığı belirlenen Onyango'nun iltica talebinin ne gerekçeyle reddedildiği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.



Gazetecilerden kaçtı



Öte yandan dün ABD'de kutlanan Cadılar Bayramı'nı ailesiyle Chicago'da geçiren Obama, kızları Sasha ile sokakta gazetecilerden koşarak kaçtı. Küçük kızı ile mahallelerinde şeker toplamak için dışarı çıkan Obama, kendini takip eden gazetecilere ilk önce nazik bir dille 'Bu kadar yeter çocuklar. Fotoğraflarınızı çektiniz, bizi yalnız bırakın' dedi.



Bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Obama daha sonra kızıyla birlikte koşar adımlarda uzaklaştı ve komşularından bir tanesinin evine sığındı.



Schwarzenegger'den 'kas' tavsiyesi



ABD'nin California eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi olan eski oyuncu ve vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger, Obama'ya "programını kaslı hale getirme" tavsiyesinde bulundu. Kuzeydeki Ohio eyaletinde, Cumhuriyetçi aday John McCain'e destek mitingine katılan Avusturya kökenli Schwarzenegger, Ohio'da her yıl bir vücut geliştirme turnuvası düzenliyor.



Vali Schwarzenegger, bu kez miting için gediği Ohio'daki konuşmasında, "Senatör Obama'yı davet ediyorum, çünkü sıska bacakları için bir şeyler yapması gerek. Ona bazı esneme hareketleri yaptıracağım. Sonra pek zayıf kollarını kaslandırmak ve pazuları şişirmek için bazı egzersizler yaptıracağız. Böylece fikirleri de biraz etlenmiş olur" ifadesini kullandı. McCain'i ise övgülere boğan Schwarzenegger, "Çatısı kaya gibi. Karakteri ve fikirleri sağlam" dedi ve kalabalıktan büyük alkış aldı.



McCain'in başkan olabilmek için kesinlikle Ohio'da kazanması gerek. Kamuoyu yoklamaları, Ohio'da McCain'i rakibi Obama karşısında biraz önde gösteriyor.