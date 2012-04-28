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Dünya

Obama’nın gerçek babası komünist gazeteci mi?

Araştırmacı belgeselci Gilbert’e göre ABD Başkanı Barack Obama’nın babası Kenyalı Müslüman Barack Obama değil

28 Nisan 2012 07:59

ABD’de El Kaide ve Bob Dylan hakkında çektiği belgesellerle tanınan yönetmen Joel Gilbert'e göre Obama’nın babası Kenyalı Müslüman Barack Obama değil.

Milliyet'in haberine göre, Gilbert, Başkan Barack Obama’nın babasının başka biri olduğunu öne süren bir belgesel hazırladı. Temmuz ayında yayınlanacak ‘Gerçek Babam için Rüyalar’ adlı belgeselde Gilbert, Obama’nın gerçek babasının Kenya doğumlu Barack Obama değil, Komünist Parti üyesi şair ve gazeteci Frank Marshall Davis olduğunu iddia ediyor. Obama’nın yaşadığı yerlerde onlarca kişiyle röportaj yapan Gilbert, Davis ile bağlantı olduğunu görmüş. Böylece Davis’in gazetesi ve özel arşivini araştırmaya başlamış.

Gilbert, Obama’nın annesi Ann Dunham ile Davis’in evinde çekilen samimi fotoğraflarını bulmuş. Gilbert, Davis’in kitaplarından birindeki ‘Anne’ karakterinin de Obama’nın annesinden ilham aldığını düşünüyor. Gilbert, Davis Komünist Parti üyesi olduğu için ailesinin tepkisinden korkan Ann’in bunu sakladığını öne sürüyor. Davis, Obama’nın otobiyografisinde de yer alıyordu. Obama ‘Frank’ diye hitap ettiği Davis’in dedesinin bir arkadaşı olduğunu söylüyor.

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BDEl KaideBob Dylanbelgeselyönetmen Joel GilbertBaşkan Barack Obama

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