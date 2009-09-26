T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın eşini kızdıran öpücükler

Pittsburgh'da Obama çiftinin ev sahipliğindeki G-20 zirvesine, First Lady’ler de damgasını vururken, gıpta ve öfke ile karışık bakışlar da objektiflere takıldı.

26 Eylül 2009 03:00

ABD’nin Pittsburgh kentinde yapılan G-20 zirvesine, First Lady’ler de damgasını vururken, Obama çiftinin ev sahipliğindeki zirvede gıpta ve öfke ile karışık bakışlar da objektiflere takıldı.

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, dünya liderlerini Phipps Conservatory’nin önünde karşıladı. Obama, çifti yaklaşık 3 saat süren karşılama süresince sürekli ayaktaydı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski manken eşi Carla Bruni, son gelen çiftlerdendi. Obama, “Seni fazla görme şansım olmayacak” diyerek Bruni’yi tam dört kez öptü. Bu arada eşi Michelle’in Obama’ya sert  bakışı gözlerden kaçmadı. Ancak uzun öpüşme bittikten sonra, Michelle de Carla’ya sıcak davranarak uzun süre sohbet etti.

İltifat yağdırdı

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi geldiğinde, bozulma sırası bu kez Başkan Obama’daydı. Seks skandalları yüzünden adı kötüye çıkan Berlusconi Michelle’e iltifatlar yağdırırken, Obama’nın kaşları çatıldı. İngiliz Daily Mail Gazetesi, Obama’nın Berlusconi ile ilgili o anda düşündüklerini, “Aklından bile geçirme” ifadesiyle canlandırdı.



Dış politikadaki anlaşmazlıklar yüzünden BM Genel Kurulu sırasında Obama’nın randevu taleplerini reddettiği ileri sürülen  İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Michelle Obama’yı uzun uzun öptü.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ise fazla göz önüne çıkmayan eşi Svetlana ile geldi. Obama, “Dimitri, gel buraya, seninle yeterince fotoğrafımız yok” diyerek Medvedev ile poz verdi. Japonya’nın “uzaylı” lakaplı yeni başbakanı Yukio Hatoyama ve “vücudu uyurken ruhunun Venüs’e gittiğini” iddia eden eşi Miyuki de, ilk kez uluslararası diplomasi sahnesine çıktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24