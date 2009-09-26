Obama'nın eşini kızdıran öpücükler

İltifat yağdırdı

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, dünya liderlerini Phipps Conservatory’nin önünde karşıladı. Obama, çifti yaklaşık 3 saat süren karşılama süresince sürekli ayaktaydı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski manken eşi Carla Bruni, son gelen çiftlerdendi. Obama, “Seni fazla görme şansım olmayacak” diyerek Bruni’yi tam dört kez öptü. Bu arada eşi Michelle’in Obama’ya sert bakışı gözlerden kaçmadı. Ancak uzun öpüşme bittikten sonra, Michelle de Carla’ya sıcak davranarak uzun süre sohbet etti.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi geldiğinde, bozulma sırası bu kez Başkan Obama’daydı. Seks skandalları yüzünden adı kötüye çıkan Berlusconi Michelle’e iltifatlar yağdırırken, Obama’nın kaşları çatıldı. İngiliz Daily Mail Gazetesi, Obama’nın Berlusconi ile ilgili o anda düşündüklerini, “Aklından bile geçirme” ifadesiyle canlandırdı.Dış politikadaki anlaşmazlıklar yüzünden BM Genel Kurulu sırasında Obama’nın randevu taleplerini reddettiği ileri sürülen İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Michelle Obama’yı uzun uzun öptü.Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ise fazla göz önüne çıkmayan eşi Svetlana ile geldi. Obama, “Dimitri, gel buraya, seninle yeterince fotoğrafımız yok” diyerek Medvedev ile poz verdi. Japonya’nın “uzaylı” lakaplı yeni başbakanı Yukio Hatoyama ve “vücudu uyurken ruhunun Venüs’e gittiğini” iddia eden eşi Miyuki de, ilk kez uluslararası diplomasi sahnesine çıktı.