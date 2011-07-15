-OBAMA'NIN DERDİ BÜTÇE WASHINGTON (A.A) - 15.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Kongre liderlerinin kendisine, önümüzdeki 24 ile 36 saat arasında bütçe açığının azaltılması ve borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda ciddi plan sunması gerektiğini belirterek, "Bana ciddi bir plan gösterin. Benim tarafımda bazı zor kararlar almamı gerektirecek olsa dahi, harekete geçmeye hazırım" dedi. Obama, Beyaz Saray'da bütçe açığı ve borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda son günlerde yapılan ve şu ana kadar uzlaşıya varılamayan müzakerelerle ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Bütçe açığı ve borçlanma limitinin yükseltilmesi konusunun, aslında ABD için son tarih olan 2 Ağustos'a bu kadar yakın bir zaman kala değil, daha öncesinden çözülmesi gereken bir konu olduğunu belirten Obama, borçlanma limitini yükseltmemenin tüm Amerikalılar için vergi artışı anlamına gelebileceğini kaydetti. Obama, Beyaz Saray ve Kongre liderleri arasında yürütülen müzakerelerde sona gelinmeye yaklaşılmış bile olamamasına rağmen, yine de herkesin ABD'nin temerrüde düşmesini istememesini cesaret verici bulduğunu dile getirdi . Aslında, borçlanma limitinin yükseltilmesi, harcama kesintileri ve gelirlerin artırılmasını bir arada içeren kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiğini, ancak bunun zorluğunu bildiğini ifade eden Obama, yine de kapsamlı anlaşma sağlanması konusunda baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. Obama, "En kapsamlı anlaşmayı yapamazsak bile, yine de hala problemin çözümü konusunda ciddi olduğumuza dair bir sinyal gönderelim" diyerek, en azından borç ve bütçe açığında ilerleme olmaksızın borçlanma tavanının yükseltilmesini sağlama gibi "cazip bir seçenek" bulunduğunu dile getirdi. -"24 İLA 36 SAAT İÇİNDE CİDDİ PLAN BEKLİYORUM"- ABD Başkanı Obama, anlaşmaya varılması noktasında iki tarafın da fedakarlık yapması gerektiğini ifade ederek, borçlanma tavanının yükseltilmesine dair anlaşmaya varmak için zamanın tükendiğine dikkati çekti. Kongre liderlerinin kendisine, önümüzdeki 24 ile 36 saat arasında bütçe açığının azaltılması ve borçlanma tavanının yükseltilmesinde anlaşmaya varma yönünde çerçeve sunacak ciddi plan sunması gerektiğini bildiren Obama, "Bana ciddi bir plan gösterin. Benim tarafımda bazı zor kararlar almamı gerektirecek olsa dahi, harekete geçmeye hazırım" diye konuştu. -"CUMHURİYETÇİLER SADECE LOBİCİLERİ DEĞİL, AMERİKALILARI DA DİNLEMELİ"- Obama, dengeli bir plan için zenginlere yönelik vergi kesintilerine son verilerek gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi. Ancak Cumhuriyetçilerin bu konuda istekli olmadığını açıkça gösterdiğini belirten Obama, yine de Cumhuriyetçilerin sadece lobicilerin özel çıkarlarını dinlemek yerine, Amerikan halkına da kulak vereceğini umduğunu dile getirdi. Obama, Amerikan halkının da dengeli bir yaklaşım istediğini belirterek, Cumhuriyetçilerin federal bütçe açığının azaltılması konusundaki 2,4 trilyon dolarlık planını da, gelirleri artırmak için bazı vergi artışlarına gidilmeden desteklemeyeceğini vurguladı. Obama, şu anda inanılır bir plan göremediğini belirterek, zenginlerden hiçbir fedakarlık istenmeyen bu planı ciddi bulmadığını ifade etti. -"EŞSİZ BİR FIRSATA SAHİBİZ"- Kongre'nin bütçe açığını azaltarak ve ulusal borçlanma limitini yükselterek 10 yıllar boyunca Amerikan ekonomisini istikrarlı hale getirmede "eşsiz bir fırsata" sahip olduğuna işaret eden Obama, 2 Ağustos'a kadar bu yapılmazsa ABD'nin ilk defa temerrüde düşebileceğini söyledi. ABD Başkanı Obama, kamuoyunun da harcama kesintileri ile vergi artışlarından oluşan bir plan konusunda kendisinden yana olduğunu belirtti. Kongre üyelerinin bu konuyu ideolojik hale getirdiğini söyleyen Obama ayrıca, kendi işlerini yapmak için anayasal düzenlemeye ihtiyaçları olmadığını kaydetti.