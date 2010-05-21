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Dünya

Obama'nın davetsiz misafirleri Beyaz Saray yakınlarında görüldü

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, "kulaklarına inanamadığını" söyledi.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ilk resmi akşam yemeğine davetli olmadıkları halde giren Tarık ve Michaele Salahi çifti, Obama'nın Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon onuruna verdiği yemek sırasında yine Beyaz Saray yakınlarında görüldü.

Polis açıklamasında, Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu gizli servis memurunun bir limuzinin girişe yasak bölgeye dönmek istediği işareti yapması üzerine aracı durdurulduğu ve içindeki yolcular arasında Salahi çiftinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, araçtakilerin sorgulandığı, sonra da serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bu olay üzerine açıklamada bulunan Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, "kulaklarına inanamadığını" söyledi ve "Bu kez de Salahi çifti davetli listesinde yer almıyor" dedi.

Salahi çifti, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh onuruna verilen yemeğe gitmiş, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile el sıkışmış ve Obama'ya da yaklaşmıştı.


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