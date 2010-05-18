Obama'nın çocukluğu film oluyor

T24 - Çekimlerine geçen hafta başlanan 'Mentengli Çocuk Obama' adlı filmle ABD Başkanı Barack Obama'nın çocukluğu beyazperdeye aktarılıyor.
Endonezyalı film yapımcısı ve yönetmen Damien Damatra, çocukluğunun bir kısmı Endonezya'da geçen ABD Başkanı Barack Obama'nın bu dönemi hakkında film çekiyor.
Filmde, Damatra'nın yıl başında yayımlanan ve Obama'nın Cakarta'da geçen günlerini, komşu ve arkadaşlarıyla konuşarak kurguladığı kitabından yola çıkıldığı ve Cakarta'daki kültürel çeşitliliğin Obama üzerindeki etkilerinin ele alındığı açıklandı.
Dematra, ''Obama'nın Endonezya'nın çoğulcu ortamında, değişik din ve ırklardan insanlarla birlikte yaşadığını ve bu tecrübenin onun harika bir insan olmasındaki etkisini dünyaya göstermek istediğini'' söyledi.
Çekimlerine geçen hafta başlanan ''Obama Anak Menteng'' (Mentengli Çocuk Obama) adlı filmde, Obama'nın çocukluğunu 12 yaşındaki Hasan Faruk Ali adlı Amerikalı bir çocuğun canlandırdığı, filmin Obama'nın Endonezya'yı ziyaret etmesi beklenen 17 Haziran'da gösterime gireceği bildirildi.
Damatra filmi Obama'nın da izlemesini umduğunu, ancak filmin Obama için değil Endonezyalı çocuklara ''hayallerini gerçekleştirmek için ilham vermesi'' amacıyla yapıldığını söyledi.
İngilizce ve yerel dilde seslendirilecek filmde İngiliz model Clara Lachelle, Obama'nın annesini canlandırıyor.
Annesinin ikinci evliliğini Endonezyalı Lolo Soetoro ile yapması üzerine Obama, 1967-1971 yıllarında, 7-11 yaşları arasında Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Menteng semtinde yaşamıştı.