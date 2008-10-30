Obama'nın annesi çıplak!

ABD'de başkanlık seçimlerine 5 gün kala, Demokrat başkan adayı Barack Obama'nın annesine ait olduğu öne sürülen çıplak fotoğraflar yayınlandı.



Demokrasinin beşiği olduğunu her fırsatta dile getiren ABD, tarihinin en “çamur” seçim kampanyalarına sahne oluyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti birbirlerini geçmek için başkan adayları hakkında olur olmaz iddialar sıralıyor.



Daha önceki atışmalarda, Demokrat aday Barack Obama, Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Sarah Palin’e “Rujlu domuz” demişti.



'Teröristlerle arkadaş' demişlerdi



Palin de Obama’nın “ABD’yi yıkmak isteyen teröristlerle arkadaş olduğunu” savundu. Haliyle, bu gerginlik seçmenlere de yansıyor. Bu “karalama” kampanyasının en çarpıcı örneği önceki gün yaşandı. Cumhuriyetçi internet siteleri, Obama’nın annesine ait olduğunu söyledikleri 48 yıllık fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda, 18 yaşında çırılçıplak bir genç kız, kameraya poz veriyor.



Öğrenciyken 'paraya sıkıştığı' için yapmış



İnternet sitelerine göre, fotoğraftaki kız Obama’nın 1995’te kanserden ölen annesi Ann Dunham. İddiaya göre, Dunham, Hawaii Üniversitesi’nde okurken, paraya sıkıştığı için gazetede çıkan “Manken aranıyor” ilanını gördü ve ünlü porno fotoğrafçısı Frank Marshall Davis’e bu pozları verdi. Obama, Hawaiili Dunham ile 1982’de trafik kazasında ölen Kenya asıllı Barack Obama’nın oğlu.