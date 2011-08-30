Obama'nın amcası tutuklandı

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın amcasının alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı ortaya çıktı.







Obama'nın amcası Onyango Obama'nın Massachusetts eyaletindeki göçmen bürosu yetkilileri tarafından gözaltında tutulduğu açıklandı.



Polis yetkilileri, Onyango Obama'nın geçen hafta Framingham kentinde meydana gelen olayda, aracıyla seyrederken yalpalayarak durabildiğini ve bir kazayı ucuz atlatığını belirttiler.

Polisin birini aramak isteyip istemediğini sorması üzerine, amca Obama'nın "Sanırım Beyaz Saray'ı arayacağım" dediği bildirildi.



Avukatı Margaret Wong, 67 yaşındaki Onyango Obama'nın ABD Başkanı'nın amcası olduğunu doğruladı.



Başkan Barack Obama'nın halası Zeytuni Onyango, kendisi hakkında verilen bir sınır dışı etme kararının ardından geçtiğimiz yıl ABD'de kalma hakkı elde etmişti.



Polis, Onyango Obama'nın Kenya kökenli olduğunu ve Amerikan Göçmen ve Gümrük Muhafaza kurumu tarafından verilen tutuklama süresinin uzatılmasına dair karar nedeniyle gözaltında tutulduğunu açıkladı.





