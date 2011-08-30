T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'nın amcası tutuklandı

ABD Başkanı Barack Obama'nın amcasının alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı ortaya çıktı.

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın amcasının alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı ortaya çıktı.



Obama'nın amcası Onyango Obama'nın Massachusetts eyaletindeki göçmen bürosu yetkilileri tarafından gözaltında tutulduğu açıklandı.

Polis yetkilileri, Onyango Obama'nın geçen hafta Framingham kentinde meydana gelen olayda, aracıyla seyrederken yalpalayarak durabildiğini ve bir kazayı ucuz atlatığını belirttiler.

Polisin birini aramak isteyip istemediğini sorması üzerine, amca Obama'nın "Sanırım Beyaz Saray'ı arayacağım" dediği bildirildi.

Avukatı Margaret Wong, 67 yaşındaki Onyango Obama'nın ABD Başkanı'nın amcası olduğunu doğruladı.

Başkan Barack Obama'nın halası Zeytuni Onyango, kendisi hakkında verilen bir sınır dışı etme kararının ardından geçtiğimiz yıl ABD'de kalma hakkı elde etmişti.

Polis, Onyango Obama'nın Kenya kökenli olduğunu ve Amerikan Göçmen ve Gümrük Muhafaza kurumu tarafından verilen tutuklama süresinin uzatılmasına dair karar nedeniyle gözaltında tutulduğunu açıkladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24