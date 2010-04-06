Obama'dan yeni nükleer strateji

T24-



Buna göre, ABD'ye konvansiyonel, biyolojik ya da kimyasal silahlarla yapılan saldırılara nükleer silahlarla karşılık verilmesi seçeneğinin ortadan kalkabileceği belirtiliyor.



Ayrıca, ABD'nin Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'na imza atmış ve nükleer güce sahip olmayan ülkelere karşı nükleer silah kullanmama taahhüdünde bulunmasının da söz konusu olabileceği ifade ediliyor.



Ancak Obama, İran ve Kuzey Kore gibi Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'nı ihlal ettiğini söylediği ülkelerin bu kapsamın dışında tutulacağını belirtti.



Nükleer Duruş Değerlendirmesi adını taşıyan raporun bugün yayımlanması bekleniyor.



Raporun yayımlanmasının öncesinde New York Times gazetesine konuşan Obama, İran'ın "nükleer silah imkânlarına kavuşmasını sağlayacak" bir yolda olduğuna inandığını belirtti.



Obama, geçtiğimiz hafta "birkaç hafta içinde" BM'nin Tahran'a yeni yaptırımlar uyguladığını görmek istediğini açıklamıştı.



Rusya ile anlaşma





ABD Başkanı Obama ile Rusya Federasyonu Başkanı Medvedev arasında Perşembe günü Prag'da yeni bir nükleer silahsızlanma anlaşması imzalanması planlanıyor.



Geçtiğimiz ay üzerinde uzlaşmaya varılan anlaşmaya göre Rusya ve ABD nükleer savaş başlıklarını yüzde 25 ila 30 arasında azaltmayı vaadediyor.



Rusya ve ABD, başlıkları taşıyan füze sayısında da indirime gidecek.



Anlaşma, 1991'de imzalanan ve geçen Aralık'ta süresi dolan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması ya da kısaca bilinen adıyla START'ın bir devamı niteliğinde.



Yeni anlaşma, ABD ile Rusya'nın 1550'şerden fazla işler durumdaki nükleer savaş başlığı bulundurmamasını öngörüyor.



Obama, anlaşmayı "son 20 yılın en kapsamlı silah kontrol anlaşması" olarak nitelendirmişti.



Washington'da da önümüzdeki hafta bir nükleer silahsızlanma zirvesi yapılacak.

