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BBC Türkçe

Obama'dan Trump'ı zorlayacak 'son dakika' kararları

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'daki son günlerinde Rusya ile ilişkilerden çevre politikalarına kadar bir dizi konuda önemli kararlar aldı. Bunların bir kısmı, Obama'nın Cuma günü görevi devredeceği Donald Trump'ın işini zorlaştırmayı hedefliyor.

19 Ocak 2017 18:24

ABD Başkanı Barack Obama, görevi halefi Donald Trump'a resmen devretmeden önce bir dizi önemli karara imza attı.

Bu kararlardan bazıları, Trump yönetimin görevi resmen devraldıktan sonra yapmayı planladığı politikalarla tezatlık içeriyor.

Bazı uzmanlara göre, Obama bu son hamleleriyle hem mirasını korumaya almak hem de Trump yönetiminin kritik konularda ABD'nin geri adım atmasını zorlaştırmak istiyor.

Obama'nın son dönemde aldığı belli başlı bazı kritikler kararlar şunlar:

Obama, Ocak ayı başında Rusya'nın siber saldırı düzenleyerek, ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilediği yönündeki iddiaların ardından dört Rus vatandaşına ve beş şirkete yaptırım uygulamaya karar verdi. ABD yönetimi ayrıca 35 Rus diplomatı da sınır dışı etti.

Bu açıklamadan 10 gün sonra da Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi üzerine uygulamaya başlanan yaptırımlar, bir yıl daha uzatıldı.

Obama yönetimi, ülkede faaliyet gösteren 16 istihbarat kurumunun Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından toplanan elektronik takip ve izleme verilerinin ham haline doğrudan ulaşmasına izin verdi.

Bazılarına göre, bu düzenleme özel hayatın daha fazla ihlal edileceği anlamına geliyor.

Ancak, bazı uzmanlar da bu düzenlemenin zamanlamasının Trump yönetiminin istihbarat toplama ve paylaşımında kişi hak ve özgürlüklerini daha çok kısıtlayacak adımlar atmasının da önünü kestiğini savunuyor.

Başkan Obama, Wikileaks'e yüz binlerce belge sızdırmak suçundan 35 yıl hapse çarptırılan Chelsea Manning'in cezasında indirime gitti. Manning, Mayıs ayında tahliye olacak.

Obama, Beyaz Saray'daki son basın toplantısında da bu kararını savundu ve Manning davasının mevcut haliyle adaletin zaten tecelli etmiş olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesi, bu kararın Trump ve muhafazakarları sıkıntıya sokacağı yorumunu yaptı.

Trump döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken, Obama, son günlerde Polonya'ya 35 bin askerden oluşan zırhlı birlik konuşlandırdı.

NATO'nun doğu cephesinde daha önce çok sayıda tatbikat yapılmış olsa da, bu, bir üye devletin ilk kez sürekli olarak burada asker konuşlandırması anlamına geliyor.

Rusya askerlerin varlığını kendisine yönelik bir "tehdit" olarak tanımlarken, Polonya hükümeti ise Trump yönetiminin askerleri çekmesinden endişe ediyor.

Obama, iklim değişikliğiyle ilgili imzalanan Paris Sözleşmesi kapsamında oluşturulan Yeşil İklim Fonu'na ABD'nin taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık katkının ikinci taksiti olan 500 milyon dolarlık ödemeye onay verdi.

Böylece, ABD toplam taahhüdünün üçte birini yerine getirmiş oldu. Trump, yönetiminin kalan 2 milyar dolarlık ödemeleri dondurması bekleniyor.

Obama yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olan çevre konusuna Trump'ın yaklaşımı ciddi kaygılar yaratıyor.

Başkan Obama, bu alanda da gitmeden önce bazı kritik kararlara imza attı. 1953 tarihli az bilinen bir yasayı kullanarak, Arktik'te ve Atlantik Okyanusu'nun bazı bölümlerinde petrol arama çalışmalarını tamamen yasaklayan bir karar çıkardı.

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