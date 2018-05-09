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Dünya

Obama'dan Trump'a: Ciddi bir hata

"ABD en sonunda nükleer silahlara sahip bir İran ve Orta Doğu'da yeni bir savaş arasında seçim yapmak zorunda kalabilir”

09 Mayıs 2018 02:25

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararıyla ilgili olarak halefi Donald Trump’a uyarılarda bulundu. Trump’ın kararını ‘ciddi bir hata’ olarak nitelendiren Obama, “Anlaşma olmadan ABD en sonunda nükleer silahlara sahip bir İran ve Orta Doğu’da yeni bir savaş arasında seçim yapmak zorunda kalabilir” dedi.

İran’la varılan nükleer anlaşmanın ABD’nin çıkarlarına uygun olduğunu savunan Obama, “Anlaşma, ABD diplomasinin neleri başarabileceği konusunda örnek olmuştur. Bunun yerine Kuzey Kore’yle yürütülen diplomasinin neler başarabileceğine yöneldiğimiz bir dönemde anlaşmadan vazgeçmek İran’la varılan kazanımlardan vazgeçilmesi riskini taşımaktadır” dedi.

 

Kişisel Facebook hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Obama, anlaşmadan vazgeçmenin ABD’nin en yakın müttefiklerinden uzaklaşması anlamına geleceğini savundu. Nükleer anlaşmanın tek tarafının ABD olmadığını hatırlatan Obama, “JCPOA işe yarıyor ve Avrupalı müttefiklerimiz, bağımsız uzmanlar ve mevcut ABD Savunma Bakanlığı da bu görüşte” ifadelerini kullandı.

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