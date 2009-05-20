Obama'dan tarihi otomotiv kararı

ABD Başkanı Barack Obama, önümüzdeki yedi yıl içinde ülkesinde kullanılan otomobillerin yakıt verimini yüzde 40 arttırmayı hedefleyen bir dizi önlem açıkladı. Açıklanan önlem paketiyle 100 km'de 20 lt yakıt tüketen Hummer cinsi araçların devri kapanıyor.



ABD dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda Yeni standartlar, üretilen yeni araçların karbondioksit salımlarının azaltılmasını da içeriyor.



Açıklanan yeni önlemler, hem çevreci gruplar hem de Amerikalı otomotiv üreticilerince memnunlukla karşılandı.



Bu yeni standartlar, Amerikan hükümetleri tarafından şu ana kadar açıklananların en bağlayıcı olanı niteliğinde.



Buna göre 2016 yılına kadar ABD'de araç satan her firma, ürettiği araçların her birinin ortalama olarak 100 kilometrede en fazla yaklaşık 7 litre benzin harcamasını sağlamak zorunda olacak.



Arazi araçları ve hafif kamyonetlerde ise 100 kilometrede harcanabilecek en fazla yakıt yaklaşık 9,5 litre olacak.



Egzoz salımlarında da ilk kez olarak ülke genelinde geçerli olacak standartlar belirlendi.



Buna göre yolcu taşıyan yeni araçların karbondioksit salımı yüzde 34 azaltılacak.



ABD dünyanın en büyük otomobil pazarı konumunda. Trafikte 250 milyondan fazla otomobil ve hafif kamyon sınıfında araç bulunuyor.



Tasarruf



Başkan Obama, açıkladıkları önlemleri petrol tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayacağını söyledi.



Obama, önümüzdeki beş yıl içinde satılacak olan araçların ekonomik ömrü boyunca 1,8 milyar varillik petrol tasarrufu sağlanacağını ve bunun, geçen yıl boyunca Suudi Arabistan, Venezuela , Libya ve Nijerya'nın tamamından satın aldıkları petrol miktarından daha fazla olduğunu belirtti.



Washington'daki Güvenli İklim adlı çevreci grup, Obama'nın açıklamalarını alkışlarla karşılayan çok sayıdaki çevreci örgütten biriydi.



Otomobil üreticileri de yıllarca Kaliforniya ve diğer pek çok eyaletin hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla koyduğu sert önlemlere karşı yürüttükleri hukuk mücadelesinin ardından, ülke genelinde tek bir standardın belirlenmesinden memnun olduklarını söylüyor.



Kaliforniya'daki standartlar, şimdi tüm ülkenin standardı haline gelecek ve yeni araba fiyatları da artacak.



Ancak Başkan Obama, uzun vadede sağlanacak yakıt tasarrufu nedeniyle aslında araba sahibi olmanın şimdi daha ekonomik hale geleceğini söylüyor.





