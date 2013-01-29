Obama'dan Suriye halkına 155 milyon dolarlık ek yardım

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye halkına 155 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Obama, Neredeyse iki yıldır, Esad rejimi Suriye halkına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Evlerinde, ekmek kuyruklarında, üniversitelerde erkek, kadın, çocuk demeden insanları öldürüyor. Bu barbarlığın karşısında, Birleşik Devletler dünyadaki diğer devletlerle bir araya gelip Esed rejiminin bitirilmesi ve Suriye halkının haklarının korunduğu, barış içerisinde, herkesi kucaklayan, demokratik bir Suriye'ye geçiş dönemi çağrısında bulundu." dedi.

Esed rejimini izole etmek için çalıştıklarını, rejimi fonlarından mahrum bırakmak için yaptırımlar uyguladıklarını Suriye Muhalif Koalisyonu'nu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdıklarını belirten Obama, "Bu gaddarlığın faillerini hesap vermeye çağırıyor ve ihtiyaç sahibi Suriyeliler için insani yardım sağlıyoruz." diye konuştu.

"Gönderdiğimiz yardımların üzerinde 'Amerikan Malı' ibaresi yok, fakat şüphesiz yardımlarımız Amerikalıların sorumluluğunu yansıtıyor. Amerikan yardımı milyonlarca Suriyeli için gıda ve temiz su demektir." diyen Obama, Amerikan yardımının Şam, Der'a ve Humus'taki yüz binlerce hasta için ilaç ve tedavi anlamına geldiğini ifade etti. Barack Obama, "Bu yardım bir milyon Suriyeli çocuk için aşı demektir. Amerikan yardımı Halep, Humus ve Deyr ez Zor'da yaşayan yarım milyon insani için kış yardımı demektir. Ve biz söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için müttefiklerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

155 milyon dolar değerindeki ek insani yardım paketine onay

Suriye'de yaşayan ve şiddetten kaçan mülteciler için 155 milyon dolar değerindeki ek insani yardım paketini onayladığını ifade eden Obama, Suriye halkına şöyle seslendi: "Bu yeni yardım paketi çocuklar için daha çok ısıtıcı giysi, yaşlılar için daha fazla ilaç, aileler için daha fazla un ve buğday, zarar görmüş binalarda birlikte uyuyanlar için daha fazla battaniye, kışlık bot ve soba anlamına geliyor. Cinsel içerikli şiddete maruz kalanlar için tıbbi bakım ve yaralılar için sahada yer alan hastaneler anlamına geliyor. Her ne kadar size karşı uygulanan şiddeti sona erdirmek için çalışıyor olsak da, bu yardım sizin günlük hayatta yüz yüze kaldığınız acil ihtiyaçlarınızı karşılamaya yöneliktir."

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye halkı için yaptıkları yardımın böylece 365 milyon dolara çıkacağını ve insani yardımlar arasında en çok yardım yapan ülke konumuna yükseldiklerini belirterek, "Bugün aynı zamanda uluslararası toplumu da Suriye'de ihtiyaç içinde olanlara daha fazla yardım yapılması ve BM'nin en son insani yardımına katkıda bulunmaları çağrısında bulunuyorum." diye devam etti.

Obama, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Hayal kurmuyoruz. Önümüzdeki günler çok zor olmaya devam edecek. Fakat rejimin zayıflamaya ve topraklar üzerindeki kontrolünü kaybetmeye devam ettiği kesindir. Muhalifler güçlenmeye devam ediyor. Daha fazla Suriyeli onurları için mücadele veriyor. Esed rejimi sona erecek. Suriye halkı kendi geleceklerini şekillendirme şansına sahip olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bir ortağı olarak yanlarında bulmaya devam edecekler."