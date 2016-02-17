Obama'dan Rusya'nın Suriye stratejisine eleştiri



ABD Başkanı Barack Obama Rusya'nın Suriye stratejisini açık şekilde eleştirdi. Obama, Kaliforniya'da düzenlediği basın konferansında, Suriye lideri Beşar Esad ile ittifak kurmasının Moskova'ya kısa vadeli avantaj kazandırmış olabileceğini ancak uzun vadede bunun stratejik bir hata olduğunu söyledi. Obama, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'yi kalıcı bir şekilde işgal edebileceklerini düşünüyor olabilir ama bu onlara çok tuzluya gelir” dedi.

Suriye topraklarının dörtte üçünün Esad rejiminin kontrolünden çıktığını hatırlatan Barack Obama bu durumun kolay değişmeyeceğini, uluslararası temas grubu tarafından talep edilen ateşkesin gerçekleşmesinin ise ‘dökülen kan' nedeniyle kolay olmadığını belirtti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner Pazartesi günü Halep çevresindeki hastanelerin bombalanmasından Rusya'nın sorumlu olduğunu tekrarladı. Rusya bu suçlamayı ret ediyor ve sağlık merkezlerinin ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerince bombalandığını iddia ediyor. Birleşmiş Milletler'den alınan bilgiye göre Halep ve İdlip'teki hava saldırılarında 50'ye yakın sivil hayatını kaybetmişti.

Rusya eylül ayından bu yana Suriye hükümet kuvvetlerini desteklemek amacıyla cihatçı ve diğer asi gruplarını havadan bombalıyor. ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyon ise 2014 sonbaharından beri İslamcı IŞİD milisinin Suriye'deki mevzilerine saldırıyor.