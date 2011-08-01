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Dünya

Obama'dan Ramazan mesajı

Yardım etmenin önemine vurgu yapan ve Afrika'da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Obama, Beyaz Saray'daki iftar yemeğine yine katılcağını söyledi.

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla, tüm dünya Müslümanlarına en iyi dileklerini sunarak, bu vesileyle Afrika'daki açlık kurbanlarına yardım etmenin gerekliliğini anımsattı.

Obama yayınladığı mesajda, Ramazan ayının derin bir düşünme ve özveri dönemi olduğunu belirterek, "Ramazan aynı zamanda en kötü durumda olanlara yardım etmenin önemini hatırlama fırsatıdır" dedi.

"Somali ve Afrika Boynuzu bölgesinde, açlığa karşı ayakta kalma mücadelesi veren çok sayıda yaşamın kaybı ve aileler ile çocukların görüntüleri, hepimizin insan olduğunu ve harekete geçmemiz gerektiğini anımsatıyor" diyen Obama, daha korkunç bir felaketten kaçınmak için halkların ve ulusların sahada yürütülmekte olan çabalara destek ve yardım sağlayarak, birlikte hareket etmelerinin zamanının geldiğini belirtti.

Obama, "Bu tip olaylar, İslam'ın da aralarında bulunduğu tüm büyük inançların, (size yapılmasını istemediğinizi, başkasına yapmayın) dersini hatırlatıyor" diyerek, tüm dünya Müslümanlarına huzurlu bir Ramazan ayı dilediğini belirterek, geçen yıl olduğu gibi Ramazan sonunda Beyaz Saray'da verilecek iftar yemeğine katılacağını kaydetti. 

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