Obama'dan 'olağanüstü' uyarı





T24 - Dominik Cumhuriyeti'nde şimdiden 3 can alan kasırga, Amerika'nın doğu kıyılarına doğru yaklaşıyor. ABD Başkanı Barack Obama, Amerikalıları Irene kasırgasını ciddiye almaları konusunda uyardı.







ABD'deki 7 eyalette Irene kasırgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Irene kasırgasına yakalanabilecek bölgelerinde olağanüstü hal ilan eden eyaletler şöyle: "Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York ve Connecticut."





Bu kapsamda, birçok eyalette zorunlu tahliye kararları alındı, insanlar için barınaklar oluşturulmaya başlandı. Hafta sonu yapılacak tüm organizasyonlar da iptal edildi.

Kuzey Carolina'da, Atlantik Okyanusu'na yakın bazı yerlerde bazı Amerikalıların gönüllü olarak tahliye olmaya başladığı belirtiliyor. Pamlico bölgesinde balıkçıların ve diğer insanların bot, gemi ve diğer malzelerini okyanustan çekmeye başladığı kaydediliyor.







Hyde, Carteret ve Nearby Dare bölgelerinde ise zorunlu tahliyeler şimdiden başladı.

Virginia'da kasırgadan en fazla etkilenebilecek yerin Hampton Road bölgesi olduğu ifade ediliyor. Eyalette, okyanus civarındaki Northfolk'ta da zorunlu tahliyeler yapılıyor.







Maryland'da ise dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerden tahliyesi istendi. Amerikalıların popüler tatil mekanlarından Ocean şehrinde zorunlu tahliye durumu ilan edildi.







Delaware eyaletinde kıyı kesimlerde zorunlu tahliye kararı alındı. Pennsylvania eyaletinde ise kasırga nedeniyle olacak yağışlar nedeniyle Schuylkill ve delaware nehirlerinin taşması bekleniyor.





Başkent Washington'da ise Pazar günü yapılacak Martin Luther King Ulusal Anıtı'nın açılışı ertelendi.





ÖNLEMLER





New York Valisi Andrew Cuomo, ülkeye yaklaşan İrene kasırgasına önlem çerçevesinde, New York kentinde yarın öğle saatlerinden itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatleri civarında metro ve otobüslerin son seferlerini yapacağı belirtildi.





Valilik, kasırganın saatteki rüzgar hızının 96 kilometreye çıkması halinde kentteki önemli köprüler ve alçaktaki Hudson Vadisi'nin kapatılacağını da kaydetti.





New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de, Irene kasırgası vurmadan önce, kentin alçak bölgelerde yaşayanların zorunlu tahliye edilmesi talimatını verdi.

Bloomberg, düzenlediği basın toplantısında, 250 binden fazla kişiyi kapsayacağı tahmin edilen tahliyelerin barınaklar açılır açılmaz başlayacağını belirtti.

Daha önce zorunlu tahliye yapmadıklarını söyleyen Bloomberg, "Fırtınanın çok ciddileşmesi ihtimali olmasaydı bunu şimdi de yapmazdık" dedi.





OBAMA UYARDI





Obama, tatil için bulunduğu Martha's Vineyard'da ABD'nin doğu kıyılarında etkili olması beklenen ve özellikle New York'u vurmasından endişe duyulan Irene kasırgasıyla ilgili açıklama yaptı.

Amerikalıları uyarıları dikkate alarak, kasırgaya şimdiden hazırlanmaları gerektiğini belirten Obama, kasırganın alanı içine giren yerlerdeki Amerikalıların, tahliye edilmelerinin istenmesi durumunda emirlere uyması çağrısında bulundu.

Obama, ABD'lilerden "çok tehlikeli ve pahalıya mal olacak" bu kasırgayı ciddiye almalarını ve "en kötüye" hazır olmalarını istedi.

Bütün bulguların bu kasırganın "tarihi bir kasırga" olacağına işaret ettiğini de ifade eden Obama kasırga nedeniyle tatilinden erken dönüyor.

Obama'nın, Martha's Vineyard'daki tatilinden yarın dönmesi bekleniyordu.

Ancak Beyaz Saray Sözcü vekili Josh Earnest, Obama'nın bu akşam başkent Washington'da olacağını duyurdu.

Başkan Obama'nın bu akşam Beyaz Saray'da olmayı ihtiyat açısından daha uygun gördüğünü kaydeden Earnest, kararın Obama'nın güvenliği açısından daha önce alınmadığını belirtti.

Ancak, Obama'nın eşi Michelle Obama ve kızları, daha önce planlandığı gibi tatilden yarın dönecek.