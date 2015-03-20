Obama'dan Newroz mesajı

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan videoda Obama, doğrudan İran halkı ve yönetimine seslenerek Nevruzlarını kutladı ve "İran'ın nükleer programıyla ilgili başlayan müzakerelerin iki ülke ilişkileri açısından son yılların en iyi fırsatını sunduğunu" dile getirdi.

Müzakerelerin, çözüme kavuşmamış başlıklar olmasına rağmen ilerleme kaydettiğini belirten Barack Obama, Amerika ve İran arasında barışçıl bir çözüm olması gerektiğine sonuna kadar inandığını ifade etti.

İran'ın yol ayrımında olduğunu söyleyen Başkan Obama, "Ya aynı yoldan ilerleyip uluslararası toplum tarafından izole edilmiş olarak kalacağını veya batıyla ilişkilerini güçlendirip ülke ve İran halkı açısından yeni fırsatlar yakalayacağını" dile getirdi.