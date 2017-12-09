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Dünya

Obama'dan 'Nazi Almanyası'na benzeriz' uyarısı

Barack Obama özgür basının demokrasinin hayati unsuru olduğunu söyledi

09 Aralık 2017 22:51

ABD eski Başkanı Barack Obama, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu söyledi.

Obama, Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD'de "demokrasi bahçesine bakılmazsa işlerin çok çabuk bozulabileceği" uyarısında bulundu.

Konuşmasında açıkça Donald Trump yönetiminden söz etmeyen Obama, Hitler'in Almanya'daki yükselişine dikkati çekerek, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu kaydetti.

Dinleyicilerden "dikkatli olmalarını ve oy kullanmalarını" isteyen eski ABD Başkanı, özgür basının demokrasinin hayati unsuru olduğunu da vurguladı.

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ObamaNazi Almanyası

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