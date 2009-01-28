Obama'dan Müslümanlara: Düşman değiliz

ABD Başkanı Barack Obama, dünya Müslümanlarına "Amerikalılar sizin düşmanınız değil" diyerek, ABD ile İslam dünyası arasında 20-30 yıl önce mevcut olan saygı ve ortaklığa dayalı ilişkilerin yeniden kurulmasını önerdi.



Obama, Dubai'den Arapça yayın yapan El Arabiye televizyonuna verdiği demeçte, "Müslüman dünyasına karşı görevim, Amerikalıların sizin düşmanınız olmadığını iletmek" dedi.



Barack Obama, "Bazen hatalar yapıyoruz, mükemmel değiliz, ancak bizim geçmişimize bakarsanız, Amerika'nIn bir koloni olarak doğmadığını görürsünüz. Amerika ile Müslüman dünyası arasında sadece 20-30 yıl önce mevcut olan saygı ve ortaklığı yeniden oluşturamamamız için bir sebep yok" diye konuştu.



Çocukluğunda birkaç yıl Endonezya'da yaşadığını hatırlatan Obama, daha sonra gittiği Müslüman ülkelerde de insanların, inancı ne olursa olsun, ortak umutlar ve hayaller taşıdığını gözlediğini anlattı.



Obama, Müslümanlarla ilişkilerde bundan sonra onlarla daha çok konuşulacağını ve onları daha fazla dinleyeceklerini kaydetti.



Türkiye'den mi seslenecek?



Barack Obama, Müslüman bir ülke başkentinden dünya Müslümanlarına hitap edeceği yönünde daha önce verdiği sözü de yinelerken, bunu nerede ve ne zaman yapabileceğini ilişkin ise bilgi vermedi. Obama için daha önce, "İslam dünyasına Türkiye'den seslense iyi olur" yorumları yapılmıştı.



Obama, terör örgütü El Kaide'nin açıklamalarını da "İflas etmiş görüşler" diye nitelendirdi.



Amerikan ABC televizyonu, Obama'nın başkan olarak göreve başladıktan sonra ilk resmi demecini El Arabiye'ye verdiğini duyurdu.



Obama, İran yönetimine de bir mesaj göndererek, "İran gibi ülkeler, sıkılmış yumruklarını açmaya isteklilerse karşılarında bizim onlara uzanmış elimizi bulacaklar" dedi.



Başkan Obama, gelecek birkaç ayda yaklaşımlarını gözden geçirerek belirleyeceklerini kaydederek, "Bizim İran'la ilişkilerimizde, diplomasi dahil bütün güç araçlarını kullandığımızdan emin olmamız önemli" diye konuştu.



Obama'dan önce ABD'nin BM'deki yeni daimi temsilcisi Susan Rice da yeni yönetimin İran ile doğrudan diplomasiye girişeceğini duyurmuştu.



Obama, Orta Doğu sorununa ilişkin olarak da İsraillilerin ve Filistinlilerin artık görüşme masasına dönmesinin zamanının geldiğini söyledi.



ABD'nin yeni Orta Doğu temsilcisi George Mitchell, gelecek günlerde bölgede ilk temaslarını yapacak.



