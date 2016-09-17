Obama’dan Moskova’ya 'Suriye'de insani yardım' uyarısı

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye’de iç savaşın olumsuz etkilediği halka insanî yardım gönderilmesinin iktidardaki Beşar Esad tarafından engellenmesini kaygıyla karşılıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın konuyu güvenlik danışmanlarıyla görüştüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Obama Rusya ile işbirliğine ancak insanî yardımın ihtiyacı olan Suriyelilere ulaşmasının ardından Rusya ile işbirliğinde öngörülen adımların atılacağını vurguladı. Obama ayrıca ateşkese yedi gün boyunca uyulması gerektiğini de tekrarladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Şam yönetimi insanî yardım konvoylarını engellediği sürece Rusya ile askerî işbirliğine başlanmayacağı vurgulanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede “insanî yardımının sürekli ve kabul edilmez bir şekilde gecikmesini” kınamıştı. Kerry ayrıca Rusya’nın bu konuda Esad yönetimini ikna etmesini istemişti.

ABD ve Rusya arasında anlaşmada, Suriye’de bir hafta boyunca ateşkese uyulduğu takdirde Washington ve Moskova’nın IŞİD’e yönelik ortak askerî operasyon düzenlemesi öngörülüyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin oturumu ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin cuma günü yapılması planlanan Suriye konulu acil oturumunun ertelendiği bildirildi. Diplomatların verdiği bilgiye göre, oturum ABD ve Rusya’nın talebi üzerine ertelendi. Oturumda, ABD ve Rusya temsilcilerinin Güvenlik Konseyi’ne Suriye konusundaki anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi vermesi planlanıyordu. Ancak verilen bilgiye göre, Washington bu şekilde ABD tarafından desteklenen direnişçileri tehlikeye sokmaktan kaygı duydu. BM nezdindeki ABD temsilcisi, güvenliği tehdit etmeden Güvenlik Konseyi’nin nasıl bilgilendirileceği konusunda uzlaşma sağlanmadığı için oturumun iptal edildiğini belirtti.

Rusya'nın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin ise Washington'u eleştirerek, varılan anlaşmanın ayrıntıları açıklanmazsa, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkese ilişkin karar tasarısı yayınlamasının da mümkün olmayacağını söyledi.

Fransa ise ABD ve Rusya arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını görmek için ısrar ediyor.

Türkiye-Suriye sınırında TIR'lar bekliyor

Suriye'de pazartesi akşamı başlayan 48 saatlik ateşkes çarşamba günü iki gün daha uzatıldı. Moskova cuma günü yaptığı açıklamada, ateşkesin pazartesiye kadar uzatılmasına hazır olduğunu duyurdu. Anlaşmaya göre, Rusya'nın Suriye yönetimini ateşkese uyması konusunda ikna etmesi gerekiyor. ABD'nin de desteklediği direnişçi grupların ateşkese uyması için çaba göstermesi öngörülüyor. Ancak ateşkesin ihlal edildiği yönünde haberler de geliyor.

Öte yandan, Suriye yönetimi insanî yardım konvoylarının ülkeye girmesine hâlâ yeşil ışık yakmadı. Türkiye-Suriye sınırında BM'ye ait insanî yardımla yüklü 40 TIR'ın bekletildiği haber veriliyor.