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Dünya

OBAMA'DAN MERKEL'E "ÖZGÜRLÜK MADALYASI" WASHINGTON (A.A)

08 Haziran 2011 11:25

-OBAMA'DAN MERKEL'E "ÖZGÜRLÜK MADALYASI" WASHINGTON (A.A) - 08.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, resmi ziyaret çerçevesinde Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eşi Joachim Sauher onuruna Beyaz Saray'da "devlet yemeği" verdi. Beyaz Saray'ın bahçesi Rose Garden'da düzenlenen yemekte Obama, ABD'de sivillere verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası'nı Merkel'e takdim etti. Merkel, ABD'nin çıkarları ile dünya barışı ve kültürüne katkı sağlayan sivillere verilen Özgürlük Madalyaları'nın takdim edildiği şubat ayındaki törene işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamamıştı. Yemekte yaptığı konuşmaya, Almanca "Guten Abend" (İyi akşamlar) diyerek başlayan Obama, Almanya Başbakanı Merkel'i, "kendisi de dahil olmak üzere dünyadaki milyonlarca kişiye ilham vermiş bir lider" sözleriyle övdü. Merkel'in, Almanya'nın ilk Doğu Alman kökenli ve ilk kadın başbakanı olarak, dünya genelinde insan hakları ve haysiyetinin güçlü savunucusu olduğunu vurgulayan Obama, Merkel'in "Özgürlük Madalyası"na layık görülmesiyle ilgili olarak, "Bu gece Angela Merkel'i, özgürlüğünü kazandığı için değil, özgürlüğünü kazandıktan sonra başardıkları için onurlandırıyoruz" dedi. Obama, konuk başbakan Merkel onuruna düzenlenen yemeğin, ABD Başkanlığı sırasında bir Avrupa ülkesi liderine verdiği ilk "devlet yemeği" olduğuna da dikkati çekti. Merkel de, konuşmasında, ABD ve Almanya'nın barış ve özgürlüklerin arkasında birlikte durduğunu belirtti. Hayatında hatırladığı ilk siyasi olayın, 7 yaşındayken Berlin Duvarı'nın inşası olduğunu anlatan Merkel, o zamanlarda, bir gün bir ABD Başkanı'ndan "Özgürlük Madalyası" alacağının, hayallerinin ötesinde birşey olduğunu söyledi. Merkel, kendisini bu onura layık gördükleri için Amerikan halkı ve Başkan Obama'ya teşekkür etti.  "Özgürlük arzusunun duvarlar inşa ederek bastırılamayacağını" kaydeden Merkel, "Almanya ve Avrupa'yı, hatta dünyayı iki ayrı bloğa bölen 'Demir Perde'yi yıkan da bu arzuydu. Bugün de, özgürlük arzusu, totaliter rejimleri rahatlıkla sarsabilir ve düşürebilir" diye konuştu.

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