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Dünya

Obama'dan Mars açıklaması

"Yeni habitatlar inşa etmeye çalıştığımızı açıklamaktan heyecan duyuyorum"

Görsel, New York Post tarafından kullanılan photoshop görselidir

11 Ekim 2016 23:18

ABD Başkanı Barack Obama, CNN için kaleme aldığı makalede, ABD’nin 2030’larda insanları Mars’a göndermeyi ve güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Nihai hedefin insanların bir gün uzayda uzun süre kalabilmeleri olduğunu kaydeden Obama, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mars’a gitmek, hükümet ve özel şirketler arasında kalıcı bir işbirliği gerektiriyor ve bunda önemli yol kattettik. Gelecek iki yılda, özel şirketler ilk defa Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderecekler. Bir sonraki adım, dünyanın yörüngesinin dışına çıkmak olacak. Ticari ortaklarımızla, astronotların uzayda uzun süreli görevlere gönderilmelerini ve orada yaşamalarını sağlayacak yeni habitatlar inşa etmeye çalıştığımızı açıklamaktan heyecan duyuyorum.”

ABD'nin önde gelen bilim insanları, mühendisleri, mucitleri ve öğrencilerinin bu hafta Pittsburg’de bu amaçla bir araya geleceğini bildiren Obama, ülkesinin Mars’a yolculuk hedefini resmileştiren “Yeni ABD Uzay Programı Yasası”nı 6 yıl önce bugün imzalamıştı.

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