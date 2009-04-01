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Ekonomi

Obama'dan krize karşı birlik çağrısı

ABD Başkanı, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada krize karşı acil adımların atılması gerektiğini belirterek "Birlikte hareket edersek bu krizi aşabiliriz" dedi.

01 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada krize karşı bazı acil adımların atılması gerektiğini belirterek "Birlikte hareket edersek bu krizi aşabiliriz" dedi.
 
ABD Başkanı Barack Obama küresel ekonomik krize çözüm arayışlarının tartışılacağı G20 zirvesinde yaptığı konuşmada krize karşı bazı acil adımların atılması gerektiğini belirterek "Birlikte hareket edersek bu krizi aşabiliriz" dedi.

G-20 zirvesi öncesinde İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile ikili görüşme için bir araya gelen Obama, ABD Başkanı olduktan sonra çıktığı ilk deniz aşırı gezisinin birinci ayağında basın önünde sınav verdi.

Obama ve Brown, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Obama, "G-20 ülkelerinin kendi yaklaşımlarını sürdürdüklerini biliyorum. Her noktada da anlaşmayacağız. Ben buraya bazı fikirler ortaya atmaya geldim ancak aynı zamanda dinlemeye de geldim, konferans vermeye değil" dedi.

Buna karşın Obama, finansal krizin sınırları olmadığını ve ABD gibi ülkelerin, liderlik etme fırsatını kaçırmaması gerektiğini söyledi. Obama, "Bu toplantının, finansal problemlerle başa çıkmada ihtiyaç duyulan büyük konsensüsü yansıtacağına güvenim tam" diye konuştu.

"Bazı acil adımların atılması gerekiyor"

Obama G-20 toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Londra'da toplananların bir aciliyet duygusuyla hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bazı acil adımların atılması gerekiyor, Küresel ekonomi temel olarak birbirine çok bağlı, ancak birlikte hareket edersek bu krizi aşabiliriz. Bütün finans kuruluşları için 21. yüzyıl kuralları koymamız gerekiyor" dedi.

"Birlikte hareket etmezsek çok fazla ilerleme kaydedemeyiz"

Konuşmasında, korumacılıktan kaçınılmasının gerektiğini belirten Barack Obama, büyümeyi ve reformları desteklemek için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin önemine de vurgu yapan Obama, "Gelişmekte olan ülkeleri desteklememiz gerekiyor. Yarım adamlarla bir yere varamayız yeni balonlar olmaması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün önemli birlikte hareket etmezsek çok fazla ilerleme kaydedemeyiz" şeklinde konuştu.

"ABD üzerine düşeni yapacak"

Obama uzun vadede mutlaka bir dizi düzenlemeyi ortaya koymalarının gerektiğine dikkat çekerek, Türev piyasalarda oluşturdukları sistemde bazı risklerin azaltılması gerektiğini söyledi.

Mevcut krizle mücadele ederken, gelecekteki krizlerin de önemsenmesinin gerekliliğine işaret eden Obama, "Tek başımıza adım atmayacağız. G20 ekonomik büyümenin desteklenmesi gerekiyor ABD üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

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