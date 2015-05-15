Obama'dan 'kaya gibi' güvence



ABD Başkanı Barack Obama, İran'la bir nükleer anlaşma imzalanmasından rahatsız olan Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye altı ülkenin üst düzey temsilcileri ile Camp David'de bir araya geldi. Bölgedeki tehditler karşısında müttefik ülkelere 'kaya gibi' sağlam destek verdiklerini dile getiren Obama, Arap ülkelerinin İran'la planlanan anlaşma ile ilgili endişelerini de gidermeye çalıştı.

Obama, "Bir kez daha açıkça söylüyorum: ABD, dışardan gelen saldırılar karşısında Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarının yanındadır" diye konuştu. Askeri mücadele durumunda da bunun geçerli olduğunu dile getiren Obama, ABD'nin politikasının çıkarlarını korumak ve müttefiklerini olası saldırılara karşı savunmak olduğunu vurguladı.

İstikrarsızlaştırma amacı taşıyan faaliyetler

Nükleer anlaşmanın Arap müttefiklerini tehlikeye atmayacağını belirten Obama, Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki güvenlik işbirliğinin amacının da İran'ı izole etmek olmadığını dile getirdi.

Obama, İran'ın 'istikrarsızlaştırma amacı taşıyan faaliyetleri' söz konusu olduğunda ABD'nin buna karşı duracağı güvencesi verdi. Obama, Körfez ülkeleri ile askeri işbirliğini güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Ancak Camp David'deki buluşma, bazı Arap liderlerin son anda katılımını iptal etmesi nedeniyle sönük başladı. Sadece Katar ve Kuveyt devlet başkanlığı düzeyinde buluşmaya katılırken, dört Körfez ülkesinin devlet başkanı ise randevularını iptal etti. Suudi Arabistan Kralı Salman da Beyaz Saray'ın çabalarına rağmen Camp David'e gelmedi.