-OBAMA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI AIR FORCE ONE UÇAĞI (A.A) - 18.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Bahreyn, Libya ve Yemen'de protesto gösterisi yapanlara şiddetli müdahale haberlerinden kaygı duyduğunu belirterek, göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kınadı. Obama, Airf Force One uçağıyla California'dan Oregon'a giderken Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney tarafından gazetecilere okunan açıklamasında, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bahreyn, Libya ve Yemen hükümetlerine itidalli olmaları çağrısında bulundu. Obama, bu ülkelerin hükümetlerinin, barışçı gösteri düzenleyen vatandaşlarının haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtirken, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi. Ayrıca sözcü Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(İran savaş gemilerinin Süveyş'ten geçme planını) Besbelli izliyoruz" derken, ayrıca İran'ın bölgede sorumlu davranış gösterdiğine dair bir geçmişi olmadığını ifade etmek istediklerini belirtti. İran gemilerinin Süveyş'ten geçmesi planıyla ilgili en son Mısır devlet haber ajansı MENA, Kahire'nin 2 İran savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçişine izin verme kararı aldığını duyurmuştu. Haberde, iki geminin de silahsız olacağı, nükleer ya da kimyasal madde taşımayacağı teminatını veren İranlı diplomatların, gemilerin Süveyş'ten geçmesiyle ilgili talebinin kabul edildiği belirtilmişti.