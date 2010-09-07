-OBAMA'DAN İSTİHDAM ÖNERİSİ WASHINGTON (A.A) - 07.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, işletmelerin yeni fabrikaları ve techizatları için 2011 yılı sonuna kadar vergi indirimi yapılmasını önerecek. İstihdam yaratılmasını hedefleyen planla, iki yıl süresince 200 milyar dolarlık vergi indirimi yapılmış olacak. ABD Başkanı Obama'nın planın ayrıntılarını yarın Cleveland'da açıklaması bekleniyor. Önerinin kabul edilmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekecek. Obama'nın yarın Cleveland'da yapacağı konuşmada, işletmeler için Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) vergi indirimlerini kalıcı hale getirmeyi ve artırmayı istemesi de bekleniyor. Ar-Ge için vergi indirimleri içeren paketin büyüklüğünün ise on yılı aşkın süre için 100 milyar dolar olacağı ifade ediliyor. Obama dün kara ve tren yolları ile havaalanlarına uzun dönemde yatırım çağrısında bulunarak, bu yatırımların toplam büyüklüğünün altı yıl süresince en az 50 milyar tutarında olacağını açıkladı. Altyapı yatırımları çerçevesinde 241 bin 390 kilometre yolun yeniden yapımı, 4 bin mil demiryolu yapımı, 150 mil uzunluğunda pistin yeniden yapımı veya rehabilitasyonu yapılması planlanıyor. Ayrıca seyahat süresi ve gecikmeleri azaltacak yeni bir hava navigasyon sisteminin kurulması da hedefleniyor.