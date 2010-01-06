Obama'dan istihbarata suçlama

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği güvenlik toplantısında, ''yolcu uçağına düzenlenen saldırı girişiminin Amerikan istihbaratının büyük bir hatasının sonucu olduğunu ve ülkenin bir felaketten güç bela kurtulduğunu'' söyledi.



Obama Beyaz Saray'da, Noel gününde Delta Havayolları uçağına düzenlenen başarısız saldırı girişimiyle ilgili gözden geçirme çalışmaları, güvenlik ve istihbarat alanlarında atılacak adımlar ve terörle mücadele konularında, ilgili bakanlar ve kuruluşların başkanlarıyla yaklaşık 2 saat süren toplantı yaptı.



Beyaz Saray'dan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Obama, toplantı sırasında biraraya geldiği güvenlik şeflerine, ''Bu büyük hata, bir felakete yol açabilirdi'' dedi.



Obama, ''Bir kurşundan sıyrıldık, ancak güç bela. (Saldırı) sistem işlediği için değil, (uçaktaki) cesur bireyler tarafından önlendi ve bu kabul edilemez. 'Parmakla gösterme' yönünde bir eğilim olmakla birlikte, bunu hoş görmeyeceğim'' diye konuştu.

