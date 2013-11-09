Obama'dan İsrail'e 'İran'la nükleer pazarlık' telefonu

İran ile BM Güvenlik Konseyi"nin daimi üyeleri ve Almanya arasında Cenevre'de yürütülen müzakerelerde, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunda bir görüşme yaptı. Batı ülkeleri ile İran arasında nükleer pazarlık devam ediyor. Ortadoğu temaslarını yarıda kesip Cenevre'ye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, henüz bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Netanyahu ile görüşmesinde, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programına yönelik devam eden barışçıl çözüm arayışı çabalarını ele aldığı vurgulandı.