Obama'dan İsrail'e destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirten Obama, İsrail'in kendini savunma hakkını tekrar teyit ettiğini söyledi. Obama İsrail'i Gazze operasyonunda sivil ölümleri "minimize" etmeye çağırdı.

Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, hiçbir ülkenin, topraklarına roket atılmasını kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Düşürülen malezya uçağı

Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları uçağıyla ilgili de konuşan Obama, hayatını kaybeden yolcular arasında bir ABD vatandaşı olduğunu doğruladı. Uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü belirtti.