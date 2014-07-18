T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan İsrail'e destek

ABD Başkanı Barack Obama İsrail'i Gazze operasyonunda sivil ölümleri "minimize" etmeye çağırdı

18 Temmuz 2014 22:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirten Obama, İsrail'in kendini savunma hakkını tekrar teyit ettiğini söyledi. Obama İsrail'i Gazze operasyonunda sivil ölümleri "minimize" etmeye çağırdı. 

Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, hiçbir ülkenin, topraklarına roket atılmasını kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.

 

Düşürülen malezya uçağı

 

Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları uçağıyla ilgili de konuşan Obama, hayatını kaybeden yolcular arasında bir ABD vatandaşı olduğunu doğruladı. Uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü belirtti.

ETİKETLER

obamaisraildestekölümgazzesivilmalezya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24