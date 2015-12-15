Obama'dan IŞİD liderlerine: Mesajımız çok basit, sırada sen varsın!

ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarla ilgili bilgi veren ABD Başkanı Barack Obama, son dönemde örgütün birçok üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "IŞİD liderleri saklanamazlar ve bizim onlara sonraki mesajımız basit: Sırada sen varsın" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan halkının önümüzdeki hafta çıkacağı Noel tatilinden önce, IŞİD’e karşı mücadelenin artarak devam ettiğini ve Amerika’nın da güvence altında olduğu mesajını vermek için Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştirdi. Askeriyeden istihbarata IŞİD’le mücadeleye katılan bütün birimlerin hazır bulunduğu toplantıdan sonra Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında ise ABD ile birlikte Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya ve İtalya’nın şimdi IŞİD’e karşı savaşta daha fazla çaba gösterdiğini belirterek 65 ülkelik IŞİD’e karşı koalisyonun diğer ortaklarının da aynı şekilde bu savaşa daha fazla askeri destek sağlamak zorunda olduklarını belirtti. Obama bu yüzden Savunma Bakanı Ash Carter’ın toplantının hemen ardından Ortadoğu’ya gideceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı, İncirlik'e geliyor

Carter’ın gezi kapsamında salı günü Türkiye’deki İncirlik Üssü’ne varması beklenirken, Obama, Türkiye ve ABD’nin de Türkiye-Suriye sınırının IŞİD’in elinde kalan son kısmını güvence altına almak için beraber çalıştıklarını vurguladı. Obama, konuşmasında şunları söyledi:

“IŞİD’i her zamankinden daha fazla vuruyoruz. Koalisyon uçaklarımız hava saldırılarını artırdı, ki bugün itibarıyla yaklaşık 9 bin saldırı düzenlendi. Geçen ay, bu harekâtın başladığı günden bu yana bir ay içinde IŞİD’e en fazla bomba attığımız ay oldu.

Ayrıca IŞİD’in liderlerini, komutanlarını, katillerini birer birer saf dışı bırakıyoruz. Bu ilkbahardan bu yana, üst düzey liderlerinden Ebu Sayyaf’ı, başkomutan yardımcısı Hacı Mutaz’ı, online militan toplama sorumlusu Cüneyt Hüseyin’i, Amerikalılar ve diğerlerini hunharca katleden Muhammed Emvazi’yi, son haftalarda da finans müdürü Ebu Salih’i, haraç sorumlusu Ebu Meryem’i ve silah tedarikçisi Ebu Rahman el Tunusi’yi ortadan kaldırdık. Liste devam ediyor.

"IŞİD, Irak'ta kontrol ettiği bölgelerin

yüzde 40'ını kaybetti"

Rakka şehir merkezinden oradaki IŞİD lideri Ebu Nebil’i devre dışı bıraktığımız Libya’ya IŞİD’in güçlü olduğu yerlerde peşlerindeyiz. Önemli olan, IŞİD liderleri saklanamazlar. Ve bizim onlara sonraki mesajımız basit: Sırada sen varsın.

Şimdiye kadar IŞİD Irak’ta kontrol ettiği, nüfusun olduğu bölgelerin yaklaşık yüzde 40’ını kaybetti. Ve daha da fazla kaybedecek. Irak kuvvetleri, Ramadi’nin içine doğru ilerlerleyecek biçimde savaşıyorlar. IŞİD’in Musul’a lojistik yolunu kesmek için Felluce’yi çevrelemek amacıyla çalışıyorlar.

"IŞİD, binlerce kilometrekarelik alan kaybetti ve daha da fazla kaybedecek"

IŞİD Suriye’de de toprak kaybetmeye devam ediyor. Suriyeli Kürtlere, Araplara, Hıristiyanlara, Türkmenlere, yerel güçlere hava desteği ve yardımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Kobani ve Tel Abyad’da IŞİD’e yönelmelerinden sonra IŞİD’i neredeyse Türkiye ile sınır bölgesinin tamamından püskürttüler ve kalanını güvence altına almak için Türkiye ile çalışıyoruz. IŞİD, eskiden Suriye’de kontrol ettiği alanın binlerce kilometrekaresini kaybetti ve daha da fazla kaybedecek. Suriye’de emir verdiğim Özel Kuvvetler, IŞİD’i güneye doğru süren, lojistik hatlarını kesen, Rakka üzerindeki baskıyı sıklaştıran yerel kuvvetleri desteklemeye başladılar.

Bunları söylerken, ilerlemenin daha hızlı sağlanması gerektiğini kabul ediyoruz. Bunu her gün IŞİD terörü altında yaşayan sayısız Suriyeli ve Iraklı’dan, San Bernardino’da, Paris’te ve diğer yerlerde sevdikleri için yas tutan ailelerden kimse daha iyi bilemez. Bu mücadelede ABD nasıl daha fazlasını yapıyorsa, müttefiklerimiz Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya ve İtalya da daha fazlasını yapıyor. Diğerleri de daha fazlasını yapmak zorundalar. Bu yüzden Savunma Bakanı Ash Carter’dan Ortadoğu’ya gitmesini istedim. Bu savaşa koalisyon ortaklarımızdan daha fazla askeri destek sağlamak için bu basın toplantısından hemen sonra yola çıkacak. Diplomatik cephede ise Suriye iç savaşını bitirmek için Viyana süreci kapsamında çalışırken Dışişleri Bakanı John Kerry, yarın (salı) Moskova’da olacak.”

ABD, Türkiye'nin Irak'taki

'yeniden konumlanış'ından memnun

Öte yandan, Amerikan Yönetimi, geçen hafta Türkiye’nin Musul’daki Başika Kampı’na yaptığı askeri takviye nedeniyle Ankara ve Bağdat arasında oluşan gerginliğin, Türkiye’nin askerlerin bir bölümünü kuzeye çekmesi üzerine sona ermesinden de memnuniyet duyulduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, bu yüzden geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirmiş ve Washington Yönetimi’nin Bağdat’ın rızası alınmadan yapılan asker konuşlandırması nedeniyle duyduğu kaygıları dile getirmişti. Türkiye’nin askerlerin bir bölümünün yerini kuzeyde başka bir bölgeye kaydırdığını açıklamasının ardından Biden Davutoğlu’nu bir kez daha aradı. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında da, “Başkan Yardımcısı Biden, Türk askerlerinin Başika Kampı’ndan çekildiği yönündeki haberleri son gerilimin azaltılmasında önemli bir adım olarak memnuniyetle karşıladı” denildi.