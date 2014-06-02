Obama’dan iklim adımı



Obama yönetimi, yeni önlemlerle 2030 yılına kadar termik santrallere bağlı karbondioksit salınımını üçte bir oranında azaltma kararı aldı. “Wall Street Journal” gazetesinde yer alan habere göre, Çevre Koruma Ajansı (EPA) söz konusu önlemleri içeren planı bugün içerisinde sunacak, yasa tasarısı ise bir yıl içerisinde hazır hale getirilecek. Başkan Obama'nın girişimiyle hazırlanan plan, termik santrallerin 16 yıl içerisinde 2005 yılına kıyasla yüzde 30 oranında daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirmesini öngörüyor. Başbakan Obama, haftalık radyo ve internet mesajında, “Düşük karbondioksitli temiz enerjiye dayalı bir ekonomi, gelecek yılların büyüme motoru olabilir” dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, bu planın ne şekilde hayata geçirileceğine eyaletler kendisi karar verecek. Örneğin eyaletler, yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesi, modern enerji tasarrufu tekniklerine başvurulması veya ‘kirletme hakkı'nın devreye sokulması gibi yöntemleri seçebilecek. Ancak Obama'nın planının Kongre'de Cumhuriyetçi milletvekillerinin tepkisiyle karşılanması bekleniyor.

Obama'nın planlarından, ülkedeki 600 termik santral etkilenecek. ABD'de karbondioksit salınımının yaklaşık yüzde 40'ına termik santraller sebep oluyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 37'sini kömürden, yüzde 30'unu doğalgazdan, yüzde 19'unu ise nükleer enerjiden karşılıyor.